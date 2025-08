Elezioni 2027 a Como, il centrodestra scalda i motori: ci sono due date fondamentali per la coalizione (e chi sono i papabili candidati sindaco)

Chi nel centrodestra sfiderà il sindaco uscente Alessandro Rapinese alle elezioni 2027? Al momento difficile dirlo anche se nelle scorse settimane abbiamo anticipato diversi nomi: Sergio Gaddi (Forza Italia), Alessandro Fermi (Lega), Patrizio Tambini (area contigua a Forza Italia), Stefano Molinari e Alessandro Nardone (Fratelli d’Italia). Di tutti loro e degli scenari ipotetici attorno, abbiamo scritto qui.

Nel cuore di una placida estate anche gli ingranaggi della politica si fermano me c’è una data da segnare, una data che potrebbe essere il primo tassello ufficiale della campagna elettorale per il centrodestra. Parliamo della terza edizione di Communis, il laboratorio politico di FdI. Il partito ha ufficializzato in queste ore le date: 11 e 12 ottobre. Sottolineando anche: “Uno dei momenti clou dell’evento sarà il panel dedicato alle elezioni amministrative del 2027, che vedrà protagonisti i rappresentanti delle forze del centrodestra cittadino – Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega – per un confronto sulle strategie comuni da mettere in campo per restituire a Como una guida competente e autorevole”.

Un momento centrale per la coalizione che, ricordiamo, all’ultimo giro elettorale scelse il candidato pochi mesi prima delle elezioni e scontò certamente un certo affanno rispetto ai candidati già in campo. Ecco quanto fanno sapere i meloniani lariani:

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna Communis, il laboratorio politico promosso da Fratelli d’Italia che quest’anno si svolgerà l’11 e il 12 ottobre nella prestigiosa cornice di Villa Gallia, affacciata sul lago.

Il titolo scelto per questa terza edizione è “Como merita di più”, un messaggio chiaro che racchiude il senso dell’impegno del centrodestra comasco per costruire un’alternativa seria e credibile all’attuale amministrazione, in vista delle elezioni comunali del 2027.

Anche quest’anno il programma prevede momenti di confronto aperto e di alto profilo: sono attesi numerosi esponenti di spicco di Fratelli d’Italia, insieme a rappresentanti del mondo istituzionale, imprenditoriale e associativo. Al centro del dibattito i temi chiave per il futuro della città: sviluppo urbano, servizi, sicurezza, turismo, tessuto economico e identità.

Uno dei momenti clou dell’evento sarà il panel dedicato alle elezioni amministrative del 2027, che vedrà protagonisti i rappresentanti delle forze del centrodestra cittadino – Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega – per un confronto sulle strategie comuni da mettere in campo per restituire a Como una guida competente e autorevole.

A chiudere i lavori, come da tradizione, sarà l’intervento del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione, Alessio Butti, da sempre punto di riferimento per la comunità comasca e protagonista del dibattito nazionale.