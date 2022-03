Covid, i dati di martedì 8 marzo: 6.497 nuovi positivi in Lombardia, Como sfiora i 400

Sono 6.497 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia oggi 8 marzo. A Como i casi sono 390. Nove i decessi in regione.

Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-1) e restano stabili i ricoverati nei reparti. A fronte di 82.964 tamponi effettuati il rapporto con i positivi è al 7,8%.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 82.964, totale complessivo: 33.466.996

i nuovi casi positivi: 6.497

in terapia intensiva: 81 (-1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 821 (=)

i decessi, totale complessivo: 38.831 (+9)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.226 di cui 1.029 a Milano città;

Bergamo: 422;

Brescia: 754;

Como: 390;

Cremona: 245;

Lecco: 235;

Lodi: 95;

Mantova: 321;

Monza e Brianza: 523;

Pavia: 366;

Sondrio: 75;

Varese: 546.