Tre operativi sul Lago, uno a Medicina Legale: 4 medici di Medicina Generale si sono diplomati e l’incarico è definitivo

[Nella foto da sinistra, Maurizio Morlotti direttore socio sanitario di Asst Lariana, Giuseppe Nicola Iadanza, Juliana Koxhaj, Davide Gilardoni, Laurette Pascaline Fopa e Dario Sinapi il giorno della consegna del diploma a Milano]

Si è concluso in questi giorni il corso di formazione per i medici di medicina generale del biennio 2021-2024 e per i dottori Laurette Pascaline Fopa, Juliana Koxhaj e Davide Gilardoni l’incarico che in questo momento avevano in via provvisoria diventa così un incarico a tempo indeterminato. La dottoressa Fopa riceve a Cernobbio, la dottoressa Koxhaj a Cernobbio e il dottor Gilardoni a Bellagio-Lezzeno.

Il quarto medico che ha ultimato il corso, il dottor Giuseppe Nicola Iadanza collabora invece con la Medicina Legale di Asst Lariana. Il corso MMG è gestito in Regione Lombardia dall’Accademia di Formazione per il Servizio Sociosanitario Lombardo di PoliS-Lombardia (AFSSL).

Il corso, che segue la normativa nazionale, prevede un percorso teorico e pratico, si svolge in tre anni e si conclude con un colloquio finale per il conseguimento del diploma di formazione specifica in Medicina Generale.

Per Como il corso viene organizzato in Asst Lariana, sede di polo formativo. ll referente MMG, che programma e presidia le attività didattiche nel polo è il dottor Dario Sinapi; il referente ospedaliero, che ha la responsabilità di organizzazione e supervisione delle attività di tirocinio ospedaliero è la dottoressa Carla Longhi, direttore delle Cure Palliative-Hospice; la segreteria che gestisce l’organizzazione della didattica dei propri medici in formazione è gestita da Emanuele Pavoni dell’area Gestione Sviluppo e Formazione Risorse Umane.