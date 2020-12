Medici e odontoiatri lombardi, niente priorità per il vaccino Covid. Lettera a Fontana: “Serve anche per noi”

I medici lombardi – con in testa il presidente dell’Ordine comasco Gianluigi Spata – hanno scritto una lettera al presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, per sollecitare la vaccinazione anti Covid anche di medici in libera professione e odontoiatri, che non sono stati inclusi tra le categorie propritarie per la somministrazione.

Alleghiamo di seguito il documento integrale.

Egr. Presidente, Egr. Assessore, Egr. Direttore Generale,

in prossimità dell’inizio della campagna vaccinale anti-Covid, si stanno raccogliendo nella nostra Regione le prime adesioni all’interno del personale delle aziende sanitarie, fra i medici e i pediatri di famiglia, il personale e gli ospiti delle RSA, al fine di quantificare il numero di dosi di vaccino da somministrare.

Consideriamo giusta e doverosa la scelta di proteggere nell’immediato gli operatori sanitari, a tutela della salute pubblica oltre che dei tanti professionisti impegnati quotidianamente e da molti mesi sul campo.

Tutelare chi ogni giorno assicura le adeguate cure ai pazienti, anche a rischio della propria incolumità e salute, significa non solo proteggere chi si occupa di assistenza, ma anche evitare che possano essi stessi diventare vettori dell’infezione.

In questo contesto di emergenza sanitaria, un ruolo di grande importanza è svolto anche dai Medici liberi professionisti e dagli Odontoiatri, categorie non comprese, secondo le indicazioni ministeriali del piano strategico per le vaccinazioni anti Sars-Cov2/CoViD 19, nella prima fase di somministrazione vaccinale.

Stiamo parlando di colleghi che, nel corso di questi mesi, hanno messo in atto tutti i protocolli e le procedure necessarie per mettere in sicurezza i propri studi, in modo da poter continuare a garantire la continuità assistenziale anche in periodo emergenziale.

In modo particolare le attività praticate dagli Odontoiatri sono caratterizzate da uno stretto contatto con pazienti impossibilitati a utilizzare Dpi, proprio per la particolarità della prestazione stessa, per un tempo prolungato, a “distanza di insicurezza” immersi nell’aerosol, con rischi potenziali legati al tipo di prestazione professionale.

Chiediamo quindi alla Regione Lombardia di garantire la priorità di vaccinazione anti-Covid a tutti i Medici impegnati a tutela della salute, inclusi i Medici liberi professionisti e gli Odontoiatri, anche sulla base di provvedimenti analoghi che ci risulta stiano prendendo altre regioni italiane.

La ringraziamo per la disponibilità, fiduciosi nell’accoglimento di questa nostra richiesta.

I presidenti degli ordini provinciali della Regione Lombardia (FROMCeO)

I presidenti CAO degli ordini provinciali della Regione Lombardia (FROMCeO)

Per i presidenti

Gianluigi Spata, Presidente FROMCeO

Jean Louis Cairoli, Presidente FROMCeO Odontoiatria