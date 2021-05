VIDEO Vaccino, Moratti in visita al Sant’Anna conferma: “Hub Villa Erba chiuderà il 15 agosto. Troveremo altri punti”

Visita comasca per la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti.

Questa mattina ha visitato l’ospedale Sant’Anna di Como, epicentro logistico della campagna vaccinale anti Covid.

Sul fronte delle prenotazioni Moratti è stata Chiara: ““Siamo arrivati ad oltre 5milioni e 600 dosi somministate. Abbiamo aperto le prenotazioni ai 30enni e abbiamo avuto una risposta veramente molto positiva. Nelle prime ore sono già 140mila i prenotati. Anche sui social si vede l’entusiasmo nella prenotazione, questo dà molta soddisfazione. Sulle percentuali siamo al 96% degli ultra 80enni e al 63% dei 40enni. Il totale della regione, sulla popolazione, è il 61%. Stiamo andando bene. Abbiamo anche 944mila vaccinazioni degli ultra fragili, anche quell’area continua a crescere”.

Per quanto riguarda la chiusura dell’Hub vaccinale di Villa Erba a Ferragosto: “Ci sono strutture che devono essere riconsegnate alla loro attività. Questo ovviamente è importante anche perché, in questo primo periodo di piano vaccinale, abbiamo usufruito di strutture, come per esempio le fiere, che è giusto vengano riconsegnate alle attività nel momento in cui possono ripartire. Stiamo lavorando perché ci siano tutti i punti necessari per proseguire fino a quando si arriverà all’esaurimento del piano vaccinale”.

Poi ha precisato che non ci saranno open day vaccinali per i maturandi.

E chiarito come già fatto ieri che sull’ipotesi vaccino in vacanza Regione Lombardia seguirà le indicazioni del generale Figliuolo.