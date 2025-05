Ha appena aperto ed è già leggenda: tra i monti del Lago di Como ecco la Grotta dell’Orso, una straordinaria macchina del tempo

Da oggi, gli amanti del trekking e delle escursioni hanno un motivo in più per scoprire la Valle Intelvi e le meraviglie del Monte Generoso. La Grotta dell’Orso, o Caverna Generosa, apre ufficialmente le sue porte al pubblico, pronta a raccontare storie millenarie tra panorami mozzafiato e suggestioni preistoriche.

Situata a quota 1.400 metri, la Grotta è un vero tesoro lungo 70 metri che custodisce i resti dell’orso delle caverne, insieme a tracce di lupi, leoni e persino dell’uomo di Neanderthal. Un percorso che, tra stalattiti e reperti, offre un’esperienza fuori dal tempo, affascinante e immersa nella natura. Le visite sono disponibili ogni fine settimana e durante le festività italiane e svizzere, mentre per i gruppi di almeno 15 persone è possibile prenotare anche durante la settimana.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è Matteo Augustoni, Presidente di Valle Intelvi Turismo, che spiega:

“Si tratta di un progetto che va oltre la semplice offerta turistica: è un classico esempio di collaborazione che permette di promuovere diverse realtà e creare sinergie importanti per il territorio.”

Per facilitare l’accesso e permettere a tutti di vivere l’avventura senza stress, anche quest’anno sarà attivo il servizio navetta con partenza da San Fedele, in piazza Carminati. Le corse sono previste alle 9:30 e alle 10:30, con rientro alle 15:00, una soluzione comoda e sostenibile per godersi appieno la montagna.

Non mancano gli appuntamenti culturali e scientifici che arricchiscono l’esperienza: il 6 luglio alle ore 17 è in programma la proiezione del documentario realizzato in collaborazione con Cortintelvi, presso l’Infopoint di Orimento, mentre il 13 luglio alle 18 il paleontologo Fabio Bona terrà una conferenza dedicata a “La Grotta dell’Orso. Le marmotte del Monte Generoso”. Il 2 agosto, invece, spazio alla terza edizione di “Tri salt in dal bocc”.

Mario Pozzi, sindaco di Centro Valle Intelvi, aggiunge: “Questo progetto Interreg risale al 2018 e, all’inizio, vi era un po’ di reticenza, oggi però sono felice di aver creduto sin da subito nello stesso. Oggi ha creato un indotto importante per la Valle Intelvi e per tutta l’area del Mendrisiotto. È un itinerario che valorizza non solo il turismo, ma anche la cultura. Non possiamo dimenticare che la Grotta dell’Orso è stata oggetto di studio anche a livello accademico.”

Per informazioni e prenotazioni: basta contattare il numero (+39) 388 1578121 oppure scrivere una mail a grottadellorso@gmail.com.

La Grotta dell’Orso rappresenta così un’occasione imperdibile per chi ama la montagna e vuole scoprire i segreti nascosti tra le rocce del Monte Generoso: un viaggio nella storia e nella natura, alla scoperta delle meraviglie della Valle Intelvi.