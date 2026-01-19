LAZIO-COMO: la cronaca in diretta della partita

LAZIO-COMO 0-3

Marcatori: Baturina 2 pt. Nico Paz 24 pt. Nico Paz 4 st.

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni. A disposizione: Dele Bashiru, Farcomeni, Furlanetto, Hysaj, Isaksen, Lazzari, Mandas, Noslin, Pedro, Provstgaard, Tavares, Rovella.

Como (4-3-3): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Alex Valle; Perrone, Caqueret, Da Cunha; Baturina, Nico Paz, Jesus Rodriguez. A disposizione: Cerri, Dossena, Douvikas, Kempf, Kuhn, Le Borgne, Alberto Moreno, Posch, Sergi Roberto, Tornqvist, Van Der Brempt, Vigorito, Vojvoda.

Arbitro: Micheal Fabbri

SECONDO TEMPO

Minuto 75: entra subito in partita Vojvoda. Il suo destro finisce fuori non di molto.

Minuto 74: Vojvoda rimpiazza Baturina.

Minuto 73: Provedel evita il poker del Como!! Verticalizzazione di Nico Paz per da Cunha che sterza su due uomini e si sposta la palla sul sinistro. Provedel però respinge il suo mancino evitando un’altra rete.

Minuto 67: lancio di Gila per l’inserimento di Taylor. L’olandese tocca di testa cercando di controllare al sfera, ma Ramon è attento e chiude.

Minuto 65: Caqueret lascia il posto a Sergi Roberto.

Minuto 65: Noslin si mette in proprio e tira con il destro da fuori area. Il suo tiro sibila vicino al palo.

Minuto 64: fuori Pellegrini e dentro Lazzari per i biancocelesti.

Minuto 63: i lariani continuano nel loro possesso pallo ipnotico. La Lazio non la prende mai ed appare molto sfiduciata.

Minuto 60: errore di Provedel che regala palla a Baturina. Il croato tocca per Da Cunha che libera il mancino: largo.

Minuto 58: giallo per Pellegrini che ha fermato fallosamente la ripartenza di Baturina.

Minuto 57: fase della partita caratterizzata da tanti contrasti. Noslin adesso resta a terra dopo uno scontro con Diego Carlos.

Minuto 54: Zaccagni prova a lanciare Isaksen sulla destra. Il danese non parte sul tocco del proprio capitano facendo rumoreggiare lo stadio.

Minuto 52: Sarri stravolge la sua squadra. Entrano Noslin, Isaksen e Rovella ed escono Ratkov, Cancellieri e Cataldi tutti molto sottotono.

Minuto 49: Nico Paz stavolta non sbaglia!! Golazo!! Azione straordinaria del Como. Palla forte di Alex valle per Baturina che di tacco apparecchia per Nico Paz che apre il mancino dal limite e impallina Provedel per la terza volta. Dominio del Como all’Olimpico.

La ripresa comincia con un cambio nel Como. Posch prende il posto di Smolcic che era stato ammonito nei primi 45 minuti.

PRIMO TEMPO

Finisce il primo tempo. Il Como è avanti per 2-o grazie al destro di Baturina e al mancino di Nico Paz. L’argentino ha però mancato l’occasione per chiudere la partita facendosi respingere il rigore da Provedel.

Minuto 49: recupero leggermente prolungato per le diverse perdite di tempo di questi minuti.

4 minuti di recupero.

Minuto 45: Butez determinante su Zaccagni!! Cross teso di destro di Cancellieri toccato da Alex Valle che toglie il pallone dalla disponibilità di Cataldi. Sul secondo palo arriva però Zaccagni che calcia a botta sicura con il destro trovando la grande opposizione in uscita di Butez che salva i suoi.

Minuto 43: punizione di Baturina che chiama all’uscita Provedel. L’ex Spezia travolge Smolcic che rimane a terra dolorante.

Minuto 42: giallo per Romagnoli per un pestone su Baturina.

Minuto 38: sponda di Ratkov per Cataldi. Il destro del centrocampista di casa termina alto sopra la traversa.

Minuto 37: adesso l’inerzia della partita potrebbe essere cambiata. Nico Paz non ha chiuso la pratica dal dischetto e l’Olimpico si è rianimato.

Minuto 35: Provedel tiene in piedi la Lazio!! Nico Paz sbaglia dal dischetto!! Nico Paz incrocia il mancino, ma Provedel si distende e respinge la conclusione del numero 10 lariano.

Minuto 31: Fabbri al momento sta aspettando comunicazioni dal Var.

Minuto 30: contatto in area tra Caqueret e Taylor in area. Possibile rigore per il Como.

Minuto 26: la risposta dei biancocelesti è affidata a Zaccagni, ma il suo destro è facile preda di Butez.

Minuto 24: Nico Paz raddoppia!! 0-2 per il Como!! Baturina si accentra e mette al centro con il destro. Caqueret liscia il pallone che arriva sul secondo palo dove Pellegrini chiude su Smolcic. Il rimpallo favorisce Nico Paz che, a pochi passi da Provedel, lo infila con il mancino. Doccia freddissima per la Lazio.

Minuto 21: ammonito Zaccagni.

Minuto 20: Belayhane trova la traccia giusta per mandare in porta Cancellieri che però si allunga la palla. Butez è molto attento, esce dalla sua area e scippa il pallone all’esterno di casa.

Minuto 17: Zaccangi punta veloce l’area di rigore, ma il suo tentativo di destro a giro è respinto da Perrone.

Minuto 15: colpo al volto subito da Jesus Rodriguez. Marusic mette fuori il pallone facendo rialzare lo spagnolo.

Minuto 14: ci prova Cataldi da lontano: Butez blocca.

Minuto 13: crossa tagliato di Pellegrini che cerca l’inserimento sul secondo palo di Cancellieri. Alex Valle tocca prolungando la sfera in fallo laterale.

Minuto 11: continua il possesso palla dei lariani. Padroni di casa ancora completamente fuori dalla gara.

Minuto 7: gioco momentaneamente interrotto per un problema alla fasciatura al ginocchio di Gila.

Minuto 6: la Lazio è andata subito in difficoltà contro il modulo molto fluido del Como. Fabregas, invece, non poteva chiudere ai suoi avvio migliore.

Minuto 5: Zaccagni si accentra e serve largo Pellegrini. Smolcic mura di schiena il traversone del terzino di casa.

Minuto 2: segna subito Baturina!! Partenza razzo per il Como!! Lancio alle spalle di Marusic che pesca Alex Valle. Lo spagnolo appoggia per Baturina che calcia con il destro dal limite dell’area trovando la deviazione di Romangoli e beffando Provedel. Dopo solo 90 secondi i lariani sono in vantaggio.

Il Como torna all’Olimpico dopo poco più di un mese dalla sconfitta contro la Roma, ma stavolta è ospitato dalla Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti hanno ritrovato il sorriso battendo settimana scorsa il Verona per 0-1, ma stanno vivendo un momento complicato della propria stagione. Il mercato, infatti, sta rivoluzionando gli uomini a disposizione di Sarri che deve ancora trovare la quadra. I lariani, invece, sono una squadra più che collaudata con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle la sconfitta beffarda contro il Milan di giovedì. Inoltre, il posticipo della Capitale, è anche una ghiotta occasione per gli uomini di Fabregas che potrebbero sfruttare i passi falsi di Atalanta e Bologna per allungare in classifica e consolidare il sesto posto. Forte anche del 2-0 maturato all’andata, riuscirà il Como a far la voce grossa all’Olimpico?

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO

Sarri, rispetto alla trasferta di Verona, cambia le sue pedine soprattutto in avanti.

In porta gioca Provedel e davanti a lui la difesa è uguale a settimana scorsa: Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini.

In cabina di regia c’è una chance importante per Belahyane . Affianco al classe 2004 agiscono Cataldi e Taylor.

. Affianco al classe 2004 agiscono Cataldi e Taylor. Davanti partono fuori sia Isaksen che Noslin. Cancellieri e capitan Zaccagni supportano Ratkov, alla prima presenza da titolare in Italia.

COMO