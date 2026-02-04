Vai grande Giovanni, orgoglio comasco. L’hockeista Morini alle Olimpiadi: quel capolavoro dopo il tremendo infortunio

C’è anche un comasco, o per essere più precisi un brunatese, nella rosa degli atleti italiani convocati per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Si tratta di Giovanni Morini, hockeista classe 1995, da dieci stagioni attaccante dell’HC Lugano dove è cresciuto fin dai tempi delle Giovanili dopo aver mosso i primi passi sul ghiaccio del palazzetto di Casate all’Hockey Como.

Una convocazione, quella resa nota proprio nei giorni scorsi dalla Federazione, ancora più importante per Morini reduce da un grave infortunio accaduto esattamente due anni fa, a gennaio 2024, quando durante una partita contro il Ginevra aveva riportato la frattura del femore che l’aveva costretto a una lunga convalescenza conclusasi solo un anno dopo, con un rientro coronato, a fine campionato, dalla splendida partita di spareggio contro l’Ajoje nella quale, con gol e assist nel finale, aveva contribuito alla salvezza del Lugano.

“Il recupero dopo l’infortunio è stato molto lungo e non davo assolutamente per scontato di riuscire ad arrivare addirittura a questa convocazione – ci spiega Morini – sicuramente, però, anche nei momenti più difficili della riabilitazione, l’idea che potessi avere l’opportunità di partecipare alle Olimpiadi mi ha dato la spinta per andare avanti”.

Che quello di Morini potesse essere uno dei nomi della rosa scelta dall’head coach Jukka Jalonen era già nell’aria da qualche settimana, da quando lo scorso dicembre era stato convocato dalla Nazionale Italiana a Budapest per disputare il Tamas Sarkozy Memorial, quadrangolare che fa parte della nuova European Cup of Nations, ma già da fine gennaio il nome dell’atleta comasco è tra quelli degli atleti scelti per rappresentare l’Italia alle Olimpiadi è ufficiale.

“Avevo già avuto modo di parlare con l’allenatore e, fin da subito, avevo avuto l’impressione che mi volessero, così come gli altri italiani (Tommaso De Luca, Diego Kostner e Marco Zanetti, Ndr) che giocano in Svizzera in un campionato che è davvero di ottimo livello – prosegue – nulla però è mai scontato, ma ammetto che sarei rimasto deluso se non mi avessero chiamato”.

Il prossimo 11 febbraio, quindi, Morini vestirà la maglia azzurra al primo appuntamento della Nazionale contro la Svezia, a 90 anni esatti dalla prima presenza olimpica dell’Italia, a Garmisch-Partenkirche nel 1936, e a 20 dall’ultima, nell’edizione di Torino 2006.

“L’11 febbraio è appunto in programma la prima partita, ma a dire la verità non sento un nervosismo eccessivo perché le altre nazionali sono decisamente più forti di noi, che siamo davvero gli underdog degli underdog – prosegue Morini con un sorriso – questo significa che non mancherà l’emozione e che faremo assolutamente del nostro meglio, ma non c’è pressione e vogliamo goderci questa esperienza. Inoltre è la prima volta dopo due edizioni che sul ghiaccio scenderanno anche i migliori giocatori della NHL (la National Hockey League, ovvero la lega professionistica nordamericana considerata tra le più forti al mondo Ndr), cosa che renderà le partite ancora più belle da vedere e da giocare”.

E ora, dopo aver già giocato per due volte le qualificazioni per le Olimpiadi, nel 2018 e nel 2022, senza riuscire a raggiungere l’obiettivo, per Morini e tutti gli altri giocatori azzurri è il momento di godersi davvero il sogno di ogni atleta.