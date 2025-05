VERONA-COMO La cronaca della partita in diretta

VERONA-COMO 0-1

Marcatori: Caqueret 29 pt.

Verona (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Serdar, Dawidowicz, Bradaric; Bernede; Tengstedt, Sarr. A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Frese, Daniliuc, Faraoni, Lazovic, Niasse, Livramento, Slotsager, Kastanos, Patrick, Mosquera, Ajayi, Cisse.

Como (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Goldaniga, Kempf, Alberto Moreno; Perrone, Caqueret; Strefezza, Nico Paz, Da Cunha; Douvikas. A disposizione: Bolchini, Reina, Iovine, Gabrielloni, Cutrone, Ikonè, Engelhardt, Braunoder, Smolcic, Vojvoda, Alex Valle, Azon.

Arbitro: Rosario Abisso

PRIMO TEMPO

Minuto 34: risponde il Verona con il destro di Tchatchoua. Il suo tiro termina alto sopra la traversa.

Minuto 33: Alberto Moreno!! Mancino potente dello spagnolo. Montipò mette in angolo.

Minuto 30: dopo il gol del Como si è accesa una mischia nei pressi della panchina del Verona. Ammonito Zanetti.

Minuto 29: ancora Caqueret, vantaggio Como!! Grande azione del Como. Caqueret serve Da Cunha al lmite dell’area.Il francese allunga per Douvikas che difende la palla in area e con una mezza veronica tocca per Caqueret. Il francese si districa in area e fulmina Montipò in diagonale.

Minuto 27: giallo per Caqueret che è arrivato in ritardo su Serdar.

Minuto 26; proteste del Verona per un fallo fischiato da Abisso nei confronti di Caqueret.

Adesso il Como ha alzato leggermente il baricentro. Verona un po’ più sulla difensiva.

Minuto 22: ammonito Perrone.

Dopo 20 minuti è arrivata la prima vera palla gol della partita.

Minuto 19: cosa ha salvato Ghilardi!! Goldaniga verticalizza per Douvikas. Il numero 11 del Como mette a rimorchio per Nico Paz che calcia a botta sicura trovando il miracoloso salvataggio di Ghilardi che mette in angolo.

Minuto 16: ci prova Da Cunha con il sinistro. Il suo mancino finisce a lato.

Minuto 13: traversone di Perrone alla ricerca di Douvikas. Montipò smanaccia anticipando il greco.

Minuto 9: destro da lontano di Tchatchoua: palla lontanissima dallo specchio.

Buon avvio del Verona che sta schiacciando il Como.

Minuto 5: sugli sviluppi di angolo ci prova Ghilardi di testa. Il suo tiro è intercettato con la mano da Sarr che rende vano il miracolo di Butez.

Minuto 4: errore di Alberto Moreno e sgasata a destra di Tchatchoua. Sul cross dell’esterno di casa Sarr ci prova in rovesciata mancando però il pallone.

Minuto 2: buona combinazione tra Strefezza e Alberto Moreno. Lo spagnolo guadagna il primo corner della partita.

Inizia la gara

La 37esima giornata di Serie A potrebbe dare gli ultimi verdetti del campionato 2024/2025. Si giocano, infatti, ben nove partite in contemporanea, tutte decisamente influenti per lo Scudetto, per la zona Europa e per la lotta salvezza. In questa atipica serata, il Como viene ospitato dal Verona al Bentegodi. I padroni di casa hanno bisogno di un punto per essere matematicamente certi della salvezza, mentre i lariani vogliono inanellare la settima vittoria consecutiva che consegnerebbe agli uomini di Fabregas la decima posizione. Il Verona, inoltre, cerca una vittoria casalinga che manca da praticamente tre mesi, esattamente dal 23 febbraio contro la Fiorentina. Il Como, dunque, vuole rovinare la possibile festa salvezza degli scaligeri che, però, terranno sicuramente un occhio anche sugli altri campi per capire la loro situazione durante i 90 minuti.

Zanetti, per la sfida che può valere la salvezza, mette in campo questi undici. In porta gioca Montipò. Davanti a lui la difesa a tre è composta da Valentini, Coppola e Ghilardi. Le corsie sono presidiate a destra da Tchatchoua e a sinistra da Bradaric. Dawidowicz, alzato in mezzo al campo, condivide la mediana con Serdar. In avanti Bernede agisce alle spalle della coppia Sarr-Tengstedt.

Fabregas non fa assolutamente turnover. Tra i pali c’è Butez. In difesa cambiano i terzini: Van Der Brempt e Alberto Moreno rimpiazzano Vojvoda e Alex Valle. Insieme a loro giocano Goldaniga e Kempf. Da Cunha, Perrone e Caqueret formano il terzetto in mezzo al campo. In attacco Nico Paz e Strefezza supportano Douvikas, preferito a Cutrone.