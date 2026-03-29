Lombardia, la palestra dei supereroi in continua crescita. Nuova apertura: 1.400 metri e 100 macchinari specializzati

Il polo commerciale di via Magenta a Busto Arsizio, situato tra i quartieri di Sacconago e Sant’Edoardo nell’area dell’ex Carrefour, ospita la nuova sede di ActionFit. L’inaugurazione del centro della catena specializzata in Elite Fitness, ha visto la partecipazione del sindaco Emanuele Antonelli e del CEO Marco Sammartino. La società, realtà made in Italy fondata nel 1996 a Carate Brianza, prosegue così una fase di rapida crescita dopo le recenti aperture di Milano Cairoli, Curno e Milano Gargano, e in vista del prossimo debutto a Rescaldina presso gli spazi dell’ex centro commerciale Auchan.

Caratteristiche della struttura e servizi

L’impianto si sviluppa su una superficie di 1400 metri quadrati, frutto di una riqualificazione integrale dei locali precedentemente occupati dallo Sporting Club La Terrazza e di un’area adiacente rimasta a lungo inutilizzata. L’assetto operativo prevede l’impiego di circa cento macchinari e di uno staff composto da cinque addetti, oltre al corpo docenti. La palestra di Busto Arsizio garantisce un’estesa accessibilità oraria, con apertura dalle 6:00 a mezzanotte.

Identità visiva e richiami iconografici

Il layout architettonico e l’allestimento interno sono definiti da riferimenti sistematici all’immaginario dei supereroi. Tra le attrezzature sono installate statue di personaggi quali Superman, Batman e Robin, mentre il design tecnico include dettagli tematici come i dischi dei bilancieri che riproducono l’estetica dello scudo di Capitan America.