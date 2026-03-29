Whatsapp Facebook-f Instagram

RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

,

Attualità, Sport

Lombardia, la palestra dei supereroi in continua crescita. Nuova apertura: 1.400 metri e 100 macchinari specializzati

  • 14:10

Il polo commerciale di via Magenta a Busto Arsizio, situato tra i quartieri di Sacconago e Sant’Edoardo nell’area dell’ex Carrefour, ospita la nuova sede di ActionFit. L’inaugurazione del centro della catena specializzata in Elite Fitness, ha visto la partecipazione del sindaco Emanuele Antonelli e del CEO Marco Sammartino. La società, realtà made in Italy fondata nel 1996 a Carate Brianza, prosegue così una fase di rapida crescita dopo le recenti aperture di Milano Cairoli, Curno e Milano Gargano, e in vista del prossimo debutto a Rescaldina presso gli spazi dell’ex centro commerciale Auchan.

Caratteristiche della struttura e servizi

L’impianto si sviluppa su una superficie di 1400 metri quadrati, frutto di una riqualificazione integrale dei locali precedentemente occupati dallo Sporting Club La Terrazza e di un’area adiacente rimasta a lungo inutilizzata. L’assetto operativo prevede l’impiego di circa cento macchinari e di uno staff composto da cinque addetti, oltre al corpo docenti. La palestra di Busto Arsizio garantisce un’estesa accessibilità oraria, con apertura dalle 6:00 a mezzanotte.

Identità visiva e richiami iconografici

Il layout architettonico e l’allestimento interno sono definiti da riferimenti sistematici all’immaginario dei supereroi. Tra le attrezzature sono installate statue di personaggi quali Superman, Batman e Robin, mentre il design tecnico include dettagli tematici come i dischi dei bilancieri che riproducono l’estetica dello scudo di Capitan America.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Seguici su

Whatsapp Facebook-f Instagram

Potrebbe interessarti:

Videolab
Precedente
Successivo
Turismo
Precedente
Successivo
Storie, racconti, retroscena e approfondimenti in modo che una comunità abbia più consapevolezza di quanto accade intorno.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale

Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

REDAZIONE

CANALI

PRIVACY

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA COOKIES
PREFERENZE PRIVACY