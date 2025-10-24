Lombardia, nel cuore della città della moda apre il primo store del famoso marchio di calzature

Autry inaugura un nuovo, significativo capitolo nella propria strategia di espansione retail con l’apertura del suo primo store monomarca a Milano. La nuova boutique si posiziona in una delle aree più prestigiose della città, all’incrocio tra Piazza San Babila e Via Durini.

Lo spazio si estende su 193 metri quadrati e si affaccia sulla piazza con cinque ampie vetrine, garantendo massima visibilità nel cuore del distretto del design e dello shopping milanese.

Il nuovo store di Milano combina linee grafiche decise e volumi fluidi. Tuttavia, l’apertura milanese introduce elementi di design inediti, segnando un nuovo capitolo nel vocabolario architettonico del brand.

In omaggio al design milanese, per la prima volta, gli arredi, le sedute scultoree e gli espositori sono realizzati in legno naturale di noce. Questo materiale conferisce allo spazio un’atmosfera di calore, intimità e un tocco materico distinti.

Roberta Benaglia, CEO di Style Capital ed Executive Chairwoman di Autry, ha espresso la sua soddisfazione per l’inaugurazione: “L’apertura a Milano non è solo un traguardo retail, ma un risultato profondamente emotivo, per me Milano è casa”.

Benaglia ha definito la boutique molto più di un semplice punto vendita: “È una sintesi dei valori Autry – qualità, autenticità, attitudine cosmopolita e raffinata. Lo store riflette l’evoluzione del nostro concept, introducendo nuovi materiali e una dimensione più calda e tattile, in linea con lo spirito del design italiano. È un luogo dove la nostra community può immergersi nello spirito del brand e dove Autry può continuare il suo percorso di crescita, locale e globale, con visione e coerenza”.

Per celebrare l’apertura di questo primo flagship milanese, Autry presenterà una capsule collection dedicata. Questa collezione sarà disponibile in esclusiva nella nuova boutique a partire dal mese di novembre. La capsule includerà l’iconico modello di sneakers Medalist, affiancato da t-shirt, cappello e felpa.