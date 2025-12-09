Whatsapp Facebook-f Instagram

Cinque ospedali della Lombardia tra i 15 migliori d’Italia. A Como due eccellenze di livello “molto alto” e una “migliorata”

  • 18:12

Sono ben cinque gli ospedali lombardi in testa alla classifica dei migliori ospedali italiani. E’ il risultato della classifica annuale stilata da Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali). E’ stata diffusa oggi l’ampia analisi delle prestazioni nel 2024, ecco il dettaglio:

LA valutazione prende in esame otto aree cliniche: cardiocircolatorio, nervoso, respiratorio, chirurgia generale, chirurgia oncologica, gravidanza e parto, osteomuscolare, nefrologia.

Ecco le strutture con livello “molto alto” in abito cardiocircolatorio:

Nell’ambito nervoso ecco comparire tra le strutture con livello “molto alto” anche l’ospedale Sant’Anna di Como:

C’è poi l’ambito della chirurgia oncologica con “livello molto alto”:

Nell’ambito gravidanza e parto risulta con “livello molto alto”, l’ospedale Valduce di Como:

C’è poi l’ambito osteomuscolare:

E poi vengono evidenziate le strutture “migliorate nel 2024”. Tra queste l’ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona:

Il documento completo

RISULTATI_per_comunicato_STAMPA_09-12-2025

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

