Colpo di scena in Lombardia: uno dei 3 negozi che doveva chiudere resta aperto (e apre quello gigantesco)

In un panorama commerciale in costante evoluzione, arriva la notizia che in molti aspettavano: il punto vendita Leroy Merlin di Baranzate non chiuderà. A riferirlo è Il Notiziario. Sebbene il piano industriale del 2025 prevedesse la cessazione delle attività in concomitanza con l’apertura del nuovo maxi polo di Arese, la dirigenza ha fatto un passo indietro, confermando la piena operatività della storica sede.
Il cambio di rotta: “Capillarità intelligente”
La decisione, emersa durante un confronto con le sigle sindacali, nasce da una profonda analisi del mercato lombardo. La strategia, definita dall’azienda come “capillarità intelligente”, mira a ottimizzare la rete distributiva evitando sovrapposizioni e rispondendo a bisogni eterogenei.
-
Baranzate (prossimità): rimane il punto di riferimento per l’utenza locale, le famiglie e i lavoratori che necessitano di soluzioni rapide e di un assortimento dedicato al fai-da-te e all’orto.
-
Arese (design & lifestyle): il nuovo store, che aprirà a maggio 2026 accanto a “Il Centro”, si rivolgerà a una clientela orientata all’arredamento di alta gamma e al design, con una struttura imponente: 7.500 mq coperti e 3.000 mq di area espositiva esterna.
L’impatto occupazionale e gli investimenti
La conferma arriva direttamente dai rappresentanti sindacali di Filcams, Fisascat e Uiltucs, che vedono in questa mossa un segnale di vitalità dell’azienda, la quale nel 2024 ha registrato un volume d’affari di oltre 1,74 miliardi di euro.
La riorganizzazione non prevede licenziamenti; al contrario, il piano punta a:
-
Nuove assunzioni: sono previste 100 nuove figure professionali per il polo di Arese, con recruiting già avviato.
-
Investimenti regionali: oltre 42 milioni di euro stanziati in Lombardia per modernizzare i presidi esistenti (come Rozzano e Carugate) e potenziare gli showroom specialistici (Milano viale Piave e Como).
Tabella riassuntiva del Network Lombardia
|Sede
|Stato/Azione
|Baranzate
|Confermato: resta aperto
|Arese
|Nuova apertura (Maggio 2026)
|Assago / Agrate
|Chiusura definitiva (già calendarizzata 2025)
|Rozzano / Carugate
|Ristrutturazione e aggiornamento tecnologico
Oltre il retail: la trasformazione dell’ex Alfa Romeo
Il nuovo store di Arese non è un’isola, ma parte di un progetto di rigenerazione urbana più ampio che sta cambiando il volto dell’area ex Alfa Romeo. L’integrazione con il territorio prevede:
-
Sport e Leisure: L’installazione di una struttura Top Golf e la creazione di centri fitness d’eccellenza con spa e piscine.
-
Sostenibilità: La conversione dell’area parcheggi di Expo in un ampio parco pubblico per mitigare l’effetto “isola di calore”.
-
Viabilità: Entro il 2026 è previsto il completamento delle opere stradali per connettere Arese, Lainate e Garbagnate, rendendo l’accesso al polo commerciale più fluido.
“È un segnale positivo – commentano i sindacati a Il Notiziario – che conferma la volontà di Leroy Merlin di continuare a investire con forza nel territorio milanese, salvaguardando l’occupazione e adattando l’offerta alle reali necessità del cliente.”