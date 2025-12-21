Come sarà il nuovo maxi store in Lombardia del famoso brand per casa e brico (con 100 posti di lavoro)

Il panorama del retail e del fai-da-te nell’area metropolitana di Milano si prepara a una profonda trasformazione. Leroy Merlin ha ufficializzato l’apertura di un nuovo maxi-store ad Arese, prevista per maggio 2026, che sorgerà in una posizione strategica non lontano dal centro commerciale “Il Centro”.

Il progetto non è solo un’espansione dimensionale, ma il fulcro di una strategia di riorganizzazione che coinvolge diversi punti vendita storici tra Milano e la Brianza. E, tra l’altro, prevede la creazione di 100 posti di lavoro per cui sono già partite le selezioni.

I numeri del nuovo store e il piano di riorganizzazione

Il nuovo punto vendita di Arese vanterà dimensioni imponenti: 7.500 metri quadri di superficie interna coperta, a cui si aggiunge un’area esterna di 3.000 mq. Questa apertura rientra in un piano di “capillarità intelligente” che porterà ad alcuni cambiamenti significativi nella rete lombarda:

Baranzate: lo storico negozio chiuderà i battenti contestualmente all’inaugurazione di Arese, che ne erediterà il bacino d’utenza.

Assago e Agrate: la chiusura di questi due punti vendita è programmata rispettivamente per settembre e dicembre 2025 .

Rozzano e Carugate: l’azienda investirà nell’ammodernamento di questi store per renderli più moderni e funzionali.

Garanzia occupazionale: nessun licenziamento

Un punto centrale del comunicato diffuso dal colosso del bricolage riguarda il personale. Leroy Merlin ha confermato che la revisione della rete non comporterà tagli al personale.

“L’azienda tutelerà la continuità lavorativa di tutti i collaboratori, valorizzandone le competenze all’interno degli altri negozi del territorio milanese.”

Investimenti in Lombardia: 42 milioni di euro per il futuro della casa

L’operazione Arese è parte di un investimento complessivo superiore ai 42 milioni di euro in Lombardia. Dal 2023, il brand ha accelerato il passaggio verso format più agili:

Showroom specializzati: le aperture del “Bagno” in viale Piave a Milano (2023) e della “Casa” a Como (2025). Rinnovamento: il nuovo garden permanente a Lissone e il centro edile di Corsico (1.500 mq).

Ex Alfa Romeo: non solo shopping, ma sport e natura

L’arrivo di Leroy Merlin si inserisce nella più ampia riqualificazione dell’area ex Alfa Romeo. Accanto allo store sorgeranno strutture d’eccellenza che trasformeranno la zona in un polo di intrattenimento:

Top Golf: un innovativo format che unisce sport e divertimento (uno dei pochissimi in Italia).

Club di lusso: un centro fitness d’élite con piscina, spa e campi da tennis.

Il nuovo parco urbano e la viabilità

Sul fronte ambientale, l’ex parcheggio Expo sarà trasformato in un grande parco verde che collegherà l’area commerciale al Villoresi, eliminando una storica “isola di calore”. Il progetto è tutelato dal vincolo del Ministero della Cultura su Palazzo Gardella.

Infine, per gestire l’aumento dei flussi, sono in corso i lavori per la nuova viabilità tra Arese, Lainate e Garbagnate. Nonostante i temporanei disagi e deviazioni, l’obiettivo è garantire un traffico più scorrevole per residenti e visitatori entro il completamento del polo nel 2026.