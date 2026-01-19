Whatsapp Facebook-f Instagram

RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

Attualità

Como e il Lungolago, tra ‘parapetti sì’ e ‘parapetti no’ ecco le quattro proposte del lettore: quale preferite?

  • 17:07

Il Lungolago di Como e le totali incertezze sui futuri parapetti, non mancano i colpi di fioretto tra Regione Lombardia, con l’assessore Sertori che eviterebbe di metterli, e Comune di Como, con il sindaco Rapinese che li invoca per la sicurezza (qui le cronache). Intanto ecco il contributo di un lettore, Davide Mauri, che offre quattro proposte che incarnano in effetti esattamente il dibattito di questi mesi.

Il prototipo dello scandalo ipotizzato da Regione Lombardia (con l’assessore Sertori che poi ha detto che se ne può fare anche a meno)

Buongiorno, in attesa di aggiornamenti sul Lungo Lario Trieste perché non proporre un sondaggio ai cittadini comaschi su ciò che sarebbe la loro preferenza a riguardo? 

1) Parapetti storici

2) Parapetti Moderni

3) Muretto

4) Libero

© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Seguici su

Whatsapp Facebook-f Instagram

Potrebbe interessarti:

Videolab
Precedente
Successivo
Turismo
Precedente
Successivo
Storie, racconti, retroscena e approfondimenti in modo che una comunità abbia più consapevolezza di quanto accade intorno.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale

Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

REDAZIONE

CANALI

PRIVACY

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA COOKIES
PREFERENZE PRIVACY