Como e il Lungolago, tra ‘parapetti sì’ e ‘parapetti no’ ecco le quattro proposte del lettore: quale preferite?

Il Lungolago di Como e le totali incertezze sui futuri parapetti, non mancano i colpi di fioretto tra Regione Lombardia, con l’assessore Sertori che eviterebbe di metterli, e Comune di Como, con il sindaco Rapinese che li invoca per la sicurezza (qui le cronache). Intanto ecco il contributo di un lettore, Davide Mauri, che offre quattro proposte che incarnano in effetti esattamente il dibattito di questi mesi.
Buongiorno, in attesa di aggiornamenti sul Lungo Lario Trieste perché non proporre un sondaggio ai cittadini comaschi su ciò che sarebbe la loro preferenza a riguardo?
1) Parapetti storici
2) Parapetti Moderni
3) Muretto
4) Libero