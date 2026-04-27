Whatsapp Facebook-f Instagram

RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

Attualità

Como e nord Lombardia: allerta per temporali e piogge, c’è anche rischio vento forte. Le previsioni

  • 19:14

Allerta meteo della Protezione civile lombarda per le prossime ore. Ecco quanto si apprende:

Per la restante parte della giornata di oggi 27/04 sono previsti possibili locali rovesci o temporali sui rilievi e in serata a carattere sparso sui settori settentrionali, anche di moderata intensità, non si esclude grandine di piccole-medie dimensioni. Isolati acquazzoni possibili anche sulla pianura. Limite neve tra 2300 e 2800 metri circa. In Valtellina possibili forti raffiche di vento durante il corso della giornata.

Per la giornata di domani 28/04 sono previste, tra la notte ed il mattino, piogge diffuse residue specie sui settori settentrionali, localmente anche di moderata intensità e possibili rovesci o temporali (limite neve 2000-2500 metri circa); nel pomeriggio precipitazioni in attenuazione a partire da sud-ovest, non si esclude qualche isolato acquazzone anche in serata.

Il documento completo (attendere un istante per il caricamento, barra di navigazione in fondo al documento):

allerta-Idro-meteo-2026.40
© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Seguici su

Whatsapp Facebook-f Instagram

Potrebbe interessarti:

Videolab
Precedente
Successivo
Turismo
Precedente
Successivo
Storie, racconti, retroscena e approfondimenti in modo che una comunità abbia più consapevolezza di quanto accade intorno.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale

Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

REDAZIONE

CANALI

PRIVACY

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA COOKIES
PREFERENZE PRIVACY