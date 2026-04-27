Como e nord Lombardia: allerta per temporali e piogge, c’è anche rischio vento forte. Le previsioni

Allerta meteo della Protezione civile lombarda per le prossime ore. Ecco quanto si apprende:

Per la restante parte della giornata di oggi 27/04 sono previsti possibili locali rovesci o temporali sui rilievi e in serata a carattere sparso sui settori settentrionali, anche di moderata intensità, non si esclude grandine di piccole-medie dimensioni. Isolati acquazzoni possibili anche sulla pianura. Limite neve tra 2300 e 2800 metri circa. In Valtellina possibili forti raffiche di vento durante il corso della giornata.

Per la giornata di domani 28/04 sono previste, tra la notte ed il mattino, piogge diffuse residue specie sui settori settentrionali, localmente anche di moderata intensità e possibili rovesci o temporali (limite neve 2000-2500 metri circa); nel pomeriggio precipitazioni in attenuazione a partire da sud-ovest, non si esclude qualche isolato acquazzone anche in serata.

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