Whatsapp Facebook-f Instagram

RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

Attualità

Como, l’Agenzia del trasporto pubblico locale si sposta sempre più verso Varese

  • 14:33

Novità e conferme per quanto riguarda le nomine e l’assetto partecipativo nell’agenzia del trasporto pubblico locale (Tpl) di Como, Lecco e Varese.

Innanzitutto l’uscita di Regione Lombardia dalle Agenzie TPL lombarde (secondo la legge regionale 4 aprile 2012 n. 6, nella versione aggiornata, pubblicata il 3 febbraio 2026), porterà a breve alla ripartizione del 10% della quota posseduta per il 5% fra le 3 Province e per il restante 5% fra i 3 Comuni capoluogo

E’ oi stato ridisegnato anche il diritto alla partecipazione all’Agenzia da parte dei Comuni non capoluogo di provincia. E in conclusione tutto ciò ha portato poi alla crescita della partecipazione all’Agenzia da parte della Provincia di Varese: dall’attuale 16,4% al 18,4%, primo Ente partecipante. Sul piano della governance, dunque, la Provincia di Varese rafforzerà il proprio ruolo nell’Agenzia del TPL.

Confermato poi in toto il consiglio di amministrazione dell’Agenzia Tpl Como Lecco Varese. Resta al suo posto nel ruolo di presidente per il secondo mandato consecutivo il varesino Giovanni Stefano Galli, subentrato nel 2023 a Gianluigi Cartabia. Galli sarà in carica per altri tre anni. Il cda è stato votato all’unanimità.

Confermati nel cda i componenti che fanno riferimento alle altre due province su cui è radicata territorialmente l’agenzia: Como e Lecco. Si tratta di Franco De Poi (Colico, LC), già vicepresidente; Mirko Baruffini (Gravedona ed Uniti, CO); Vincenzo Bella (Como) e Marisa Fronda (Taceno, LC).

© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Seguici su

Whatsapp Facebook-f Instagram

Potrebbe interessarti:

Videolab
Precedente
Successivo
Turismo
Precedente
Successivo
Storie, racconti, retroscena e approfondimenti in modo che una comunità abbia più consapevolezza di quanto accade intorno.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale

Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

REDAZIONE

CANALI

PRIVACY

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA COOKIES
PREFERENZE PRIVACY