Como, l’Agenzia del trasporto pubblico locale si sposta sempre più verso Varese

Novità e conferme per quanto riguarda le nomine e l’assetto partecipativo nell’agenzia del trasporto pubblico locale (Tpl) di Como, Lecco e Varese.

Innanzitutto l’uscita di Regione Lombardia dalle Agenzie TPL lombarde (secondo la legge regionale 4 aprile 2012 n. 6, nella versione aggiornata, pubblicata il 3 febbraio 2026), porterà a breve alla ripartizione del 10% della quota posseduta per il 5% fra le 3 Province e per il restante 5% fra i 3 Comuni capoluogo

E’ oi stato ridisegnato anche il diritto alla partecipazione all’Agenzia da parte dei Comuni non capoluogo di provincia. E in conclusione tutto ciò ha portato poi alla crescita della partecipazione all’Agenzia da parte della Provincia di Varese: dall’attuale 16,4% al 18,4%, primo Ente partecipante. Sul piano della governance, dunque, la Provincia di Varese rafforzerà il proprio ruolo nell’Agenzia del TPL.

Confermato poi in toto il consiglio di amministrazione dell’Agenzia Tpl Como Lecco Varese. Resta al suo posto nel ruolo di presidente per il secondo mandato consecutivo il varesino Giovanni Stefano Galli, subentrato nel 2023 a Gianluigi Cartabia. Galli sarà in carica per altri tre anni. Il cda è stato votato all’unanimità.

Confermati nel cda i componenti che fanno riferimento alle altre due province su cui è radicata territorialmente l’agenzia: Como e Lecco. Si tratta di Franco De Poi (Colico, LC), già vicepresidente; Mirko Baruffini (Gravedona ed Uniti, CO); Vincenzo Bella (Como) e Marisa Fronda (Taceno, LC).