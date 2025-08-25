COMO-LAZIO Le pagelle dei lariani: Sinigaglia ai piedi di Nico Paz, Ramon gigante ma i voti top sono tanti

Il Como ha cominciato alla perfezione il suo campionato battendo, in una partita dominata, la Lazio per 2-0. A deciderla sono state le magie di Nico Paz che prima ha servito a Douvikas la palla dell’1-0 e poi ha pennellato una punizione sotto l’incrocio che ha regalato ai suoi il doppio vantaggio.
Ecco i voti degli uomini di Fabregas:
- Butez 6: è spettatore non pagante per praticamente tutti i 90 minuti. Compie una parata di routine sul destro di Guendouzi e poi ha poco altro lavoro da svolgere. Partita agevole.
- Alex Valle 6.5: stravince il duello dalla sua parte con Cancellieri. Inoltre, non fa mancare il suo apporto in avanti al compagno di fascia Jesus Rodriguez. Cresce di partita in partita.
- Ramon 7: altra partita da gigante del centrale ex Real. Tiene a bada un cliente difficile come Castellanos e si trasforma, in alcune occasioni, anche in attaccante aggiunto inserendosi da vero bomber. Rischia solo nell’episodio del gol in fuorigioco della Lazio.
- Kempf 6: gioca una partita solida e attenta, ma meno appariscente del suo compagno di reparto. Commette qualche sbavatura che però non macchiano particolarmente la sua prova. Sufficiente.
- Van Der Brempt 6: la Lazio attacca principalmente dalla sua parte e in alcuni casi va in difficoltà. Nel complesso, però, regge l’urto di velocisti come Tavares e Zaccagni e viene mai travolto dalla loro incursioni. In avanti sbaglia qualche scelta di troppo.
- Perrone 6.5: è l’uomo chiave per il gioco di Fabregas. E’ il primo a portare la pressione alta e aggredire i centrocampisti della Lazio nella prima costruzione. In fase di possesso garantisce fluidità all’azione dei lariani.
- Da Cunha 6.5: sfiora il gol in due riprese ed è sempre nel vivo del gioco. Fa tante cose buone per la squadra, diventando spesso un punto di riferimento in mezzo al campo.
- Jesus Rodriguez 7: fa vivere un pomeriggio da incubo prima a Lazzari e poi a Marusic. Il suo uno contro uno è incontenibile e i terzini della Lazio non lo prendono mai. Deve migliorare ancora nella giocata finale, ma i colpi ci sono eccome.
- Vojvoda 6.5: ormai per Fabregas è un vero e proprio jolly: fa tutto e fa tutto bene. Nel ruolo di esterno alto aiuta Van Der Brempt a contenere le sgasate di Tavares, ma non si limita a questo. Fa tremare Provedel in un paio di situazioni e solo la traversa gli nega la gioia personale.
- Nico Paz 8.5: il Sinigaglia è ai piedi del suo nuovo numero 10. Dopo un primo tempo “normale”, decide di far vincere al Como la partita. Prima depista Tavares e manda in porta Douvikas e poi dipinge la punizione del 2-0 con una traiettoria imparabile. Semplicemente pazzesco.
- Douvikas 7.5: segna un gol da grande attaccante sfruttando alla perfezione il suggerimento in profondità di Nico Paz. Oltre a ciò, però, è anche molto utile in fase di manovra del Como in cui riesce a rifinire con grande qualità per i compagni.
- Smolcic 6: entra al posto di Van Der Brempt con il compito di blindare il vantaggio. Rispetta le indicazioni di Fabregas aiutando il reparto arretrato.
- Morata 6: gioca gli ultimi 20 minuti lanciando qualche segnale. Prova un tiro da lontano che non finisce distante dai pali di Provedel e si sbatte anche in fase di pressing. Bene.
- Sergi Roberto S.V.
- Caqueret S.V.
- Kuhn S.V.
- Fabregas 7.5: il suo Como strapazza la Lazio, lanciando un segnale forte al nostro campionato. Tutti rispettano alla perfezione le sue volontà, impressionando il pubblico del Sinigaglia. La prima uscita è un capolavoro.