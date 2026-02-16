Como, Lecco, Varese: arrivano 10 milioni di euro per il trasporto pubblico (sempre più ecologico)

Un investimento di oltre 105 milioni di euro per migliorare la qualità dei servizi di trasporto pubblico locale, attraverso l’introduzione di nuovi mezzi ecologici e l’ammodernamento degli impianti esistenti. In arrivo per Como-Lecco e Varese 10.535.995,72

È quanto prevede la delibera approvata oggi dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente di concerto con l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione.

“Prosegue il nostro impegno per offrire ai lombardi un trasporto pubblico sempre più moderno ed efficiente, con una particolare attenzione alla sicurezza degli utenti e del personale viaggiante – ha dichiarato l’assessore Lucente -. Grazie a questo provvedimento continua la rivoluzione della mobilità, con l’obiettivo di mettere in circolazione mezzi green, attenti all’ambiente e alla sostenibilità. Un percorso verso la transizione ecologica che ci permetterà entro la fine di quest’anno di far circolare in Lombardia circa 1.100 nuovi autobus a ridotto impatto ambientale”.

“Regione Lombardia – ha evidenziato Maione – ribadisce il proprio impegno concreto nella lotta alle emissioni e nella tutela della qualità dell’aria. Lavoriamo per coniugare l’efficienza del trasporto pubblico locale con la massima sostenibilità ambientale, garantendo ai cittadini lombardi una mobilità moderna, sicura e, soprattutto, a bassissimo impatto atmosferico. Proseguiamo con determinazione nel percorso di transizione ecologica, trasformando le risorse disponibili in benefici tangibili per l’ambiente e per la salute della nostra comunità”.

Nello specifico, il provvedimento stanzia 105.829.530 euro per finanziare interventi per il rinnovo del parco autobus in tutti i 6 bacini lombardi, per la riduzione delle emissioni inquinanti, il rafforzamento della sicurezza dei mezzi e della tutela degli utenti, l’adeguamento dei depositi per la gestione delle nuove tecnologie (elettrico, metano).

L’importo complessivo è assegnato a Regione Lombardia a valere sul ‘Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile’ di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ed è relativo al quinquennio 2024-2028. In particolare, 63.497.718 euro saranno assegnati alle Agenzie TPL per l’esercizio 2026, altri 42.331.812 euro 21.165.906,00 in totale per gli esercizi dal 2027 al 2028.

Ecco la distribuzione delle risorse per Agenzia TPL (somme in euro):

• Bergamo 6.968.847,86;

• Brescia 10.862.382,68

• Como, Lecco, Varese 10.535.995,72;

• Cremona, Mantova 4.551.378,67;

• Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia 71.619.791,09;

• Sondrio 1.291.133,98.