Dal primo punto vendita 46 anni fa a tutto il Nord Italia: il supermercato lombardo ne apre un altro (e sono 83)

La rete dei supermercati TIGROS continua la sua espansione strategica nel Nord-Ovest e approda ufficialmente a Cerro Maggiore. Con il taglio del nastro del nuovo punto vendita in via Delio Tessa, 11, l’azienda varesina consolida la sua presenza nell’Alto Milanese, portando un modello di grande distribuzione basato su qualità, freschezza e un servizio impeccabile.

Una storia di successo: da Varese a tutto il Nord Italia

Fondata nel 1979 a Varese, TIGROS è diventata un punto di riferimento nel settore alimentare. Con l’inaugurazione di Cerro Maggiore, la catena raggiunge l’importante traguardo di 83 punti vendita, distribuiti tra Lombardia, Piemonte e le province di Milano, Como, Monza e Brianza, Novara e Torino.

La missione del gruppo resta chiara: offrire un’esperienza d’acquisto moderna e accogliente, con un’attenzione particolare ai reparti freschi, da sempre fiore all’occhiello dell’insegna.

Cosa trovare nel nuovo TIGROS di Cerro Maggiore

Il nuovo supermercato è progettato per rispondere alle esigenze quotidiane dei consumatori, garantendo un ottimo rapporto qualità-prezzo 365 giorni l’anno.

I reparti Freschi: il cuore del punto vendita

All’interno dei nuovi spazi di via Delio Tessa, i clienti possono scoprire una selezione accurata di prodotti:

Ortofrutta: Oltre 400 referenze di stagione e la linea esclusiva “Merita l’Assaggio”.

Macelleria e Pescheria: Carne 100% italiana di filiera e pesce fresco (con servizio friggitoria in negozio).

Panetteria e Gastronomia: Pane fresco, salumi D.O.P. e piatti pronti artigianali come “La Pasta della Tradizione”.

“La convenienza sempre”: oltre 3.000 prodotti a prezzi bloccati

TIGROS si impegna a garantire il risparmio senza dover attendere sconti temporanei. Tra le offerte continuative troviamo:

70 prodotti di frutta e verdura a 1 euro tutto l’anno.

Baguette TIGROS a soli 0,69 euro .

Carne e pesce a prezzi competitivi (es. Arrosto di vitello a 15,90€/kg).

Servizi esclusivi: ristorante buongusto e spesa online

Non solo spesa: il punto vendita di Cerro Maggiore ospita il Ristorante Buongusto, ideale per colazioni (cappuccino e brioche a 2€), pranzi e cene con cucina a vista e menu settimanali.

Per chi cerca la massima comodità, TIGROS offre soluzioni digitali all’avanguardia:

TIGROS @Casa: Spesa online con consegna a domicilio già attiva a Cerro Maggiore. TIGROS Drive: Ritiro della spesa in auto presso il punto vendita (attivo da gennaio 2026). Scontrino Digitale: Un servizio veloce ed ecologico disponibile tramite App TIGROS.

Dal 17 al 29 dicembre, infine, sconti oltre il 50% come riportato dal Volantino Sottocosto d’Apertura.