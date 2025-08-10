Whatsapp Facebook-f Instagram

Attualità

Esodo estivo, weekend da bollino nero: code sulla A9. Chilometri di auto in colonna a Brogeda

  • 15:08

Code, colonne, serpentoni di macchine. Comunque le si voglia chiamare quello che è certo è che sulle autostrade a ridosso e oltre il confine con la Svizzera, così come nella strade lungo il lago, il traffico è in continuo aumento.

Con il secondo fine settimana di agosto si entra nella fase rossa dell’esodo estivo e le strade sono sempre più intasate. Da un lato c’è chi parte per le agognate vacanze, dall’altro chi, soprattutto svizzeri e tedeschi, sta rientrando verso Nord, passando da Brogeda.

E così anche oggi sono – l’ultima segnalazione è di pochi minuti fa – ecco lunghe sull’autostrada A9 tra Como Centro e Chiasso . Code in dogana a Brogeda anche in direzione Milano.

Coda in uscita a Como Monte Olimpino provenendo da Lainate per traffico intenso. E un serpentone di 2 chilometri
tra Monte Olimpino e Chiasso per l’attraversamento del confine

Anas, intanto, ha sospeso 1.392 cantieri in tutta Italia, oltre l’83% di quelli attivi, per consentire un flusso più scorrevole del traffico. In Lombardia una tra le strade che prevede il maggior afflusso è la Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, che collega Milano alla Valtellina con il passaggio sulla sponda orientale del Lario.

Monitorate in provincia di Como sia la Statale Regina sia la Lariana. Ai turisti in vacanza, in questo caso si aggiungono – come per la Valtellina – i gitanti del weekend.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
