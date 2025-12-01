La città della Lombardia illumina il Giardino delle meraviglie per Natale (con parcheggi gratis). Il video

La magia del Natale è entrata ancor più nei cuori dei più piccoli con l’Albero di Natale in piazza Duomo a Como, che quest’anno è sponsorizzato da Consorzio Como Turistica, nell’ambito di “Como che incanto – Natale a Como”.

Ormai l’atmosfera festiva sta conquistando e invadendo ogni città. E così anche a Varese, a pochi chilometri da Como è stato inaugurato il Giardino delle Meraviglie, l’allestimento di luci e suoni di Natale dei Giardini Estensi di Varese.

L’installazione è stata recentemente immortalata in un video mozzafiato realizzato dal Comune di Varese tramite drone, che cattura dall’alto immagini inedite e spettacolari.

L’occhio del drone offre una visione d’insieme dell’allestimento, evidenziando gli addobbi, gli elfi, le atmosfere magiche, le proiezioni e, soprattutto, le tantissime luminarie. Ai Giardini Estensi, infatti, sono stati distesi quindici chilometri di cavi luminosi che regalano un colpo d’occhio unico.

Quest’anno, il fulcro della proiezione è stato spostato dalla facciata di Palazzo Estense alla fontana e alla collina che la circonda, pur mantenendo la facciata del Palazzo illuminata a festa.

Lo spettacolo di Natale ai Giardini Estensi sarà visibile fino al 6 gennaio, ogni giorno dalle 17:30 alle 22:00, con una proiezione ogni mezz’ora.

Per agevolare l’affluenza di cittadini e visitatori e supportare i commercianti del centro, il Comune di Varese ha disposto anche quest’anno la sosta gratuita in determinate fasce orarie e periodi nelle Aree Verdi cittadine (che prevedono la gratuità interessano una cinquantina di strade nella zona del centro, le vie intorno alla zona della Brunella, l’area intorno alle scuole nella zona di Casbeno, Biumo Inferiore e Belforte), estendendo la misura fino al 17 gennaio.

Le agevolazioni per la sosta gratuita sono così strutturate: