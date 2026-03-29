Gli 80 anni dolcissimi dell’azienda simbolo di Lombardia: festa con i dipendenti e fatturato a 432 milioni

Dalla visione di Silvio Agostoni nel 1946 alla leadership nel biologico per un fatturato 2025 di 432 milioni: l’azienda di Orsenigo, in provincia di Como, celebra un traguardo storico guardando alle nuove sfide del mercato professionale e della filiera etica.

Ottant’anni di storia non sono un punto di arrivo, ma il trampolino di lancio verso il domani. Il 27 marzo, ICAM, eccellenza italiana nel mondo del cacao, ha celebrato con i dipendenti un anniversario che racconta un’avventura imprenditoriale iniziata nel 1942 a Morbegno e ufficializzata nel 1946.

Oggi, dalla sede d’avanguardia di Orsenigo, l’azienda ribadisce il suo ruolo di protagonista globale nel settore del cioccolato sostenibile e tracciabile.

Una storia di famiglia e visione internazionale

L’intuizione originale di Silvio Agostoni, capace di avviare una produzione dolciaria nel complesso secondo dopoguerra, è stata il seme di una realtà che ha saputo evolversi per tre generazioni. Sotto la guida di Carolina Vanini prima, e dei successori poi, ICAM ha saputo coniugare il rigore tecnico del laboratorio con una profonda sensibilità umana.

Pioniera nel segmento del cioccolato biologico, l’azienda ha costruito negli anni una filiera diretta, basata su rapporti solidi con i coltivatori nei paesi d’origine. Questo modello garantisce non solo una qualità superiore della materia prima, ma anche un impatto positivo sulle comunità locali e sull’ambiente.

La “Promessa” ai professionisti: testa e cuore

In occasione dell’ottantesimo compleanno, ICAM rinnova il suo impegno verso il settore professionale (pasticceri, cioccolatieri e gelatieri). La strategia aziendale si fonda su una dualità distintiva:

La testa: Innovazione costante, performance tecniche garantite e stabilità del prodotto per rispondere alle esigenze dell’alta pasticceria.

Il cuore: Creatività sensoriale, profili aromatici unici e rispetto per la terra e per chi la lavora.

«Questo anniversario segna non solo una ricorrenza – è stato il messaggio dell’azienda – ma l’inizio di un anno speciale: un percorso di celebrazione condiviso con le nostre persone, che ogni giorno contribuiscono alla crescita dell’azienda. Durante questa giornata, presso la nostra sede di Orsenigo, stiamo festeggiando insieme questo importante traguardo. Un momento di incontro e riconoscimento, per valorizzare il passato e guardare con determinazione alle sfide future».

ICAM Professional e Agostoni: soluzioni su misura

Per rispondere alle sfide di un mercato sempre più esigente, l’azienda ha diversificato la propria offerta attraverso due brand di riferimento: