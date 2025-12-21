I supermercati nati in Lombardia sono sempre più: ce n’è uno nuovo (frutta e verdura costano 1 euro)

Prosegue l’espansione di Tigros, la catena di supermercati nati a Varese, nell’hinterland Nord-Ovest di Milano. Martedì 17 dicembre ha ufficialmente aperto i battenti il nuovo punto vendita di via Delio Tessa 11, segnando il traguardo dell’83esimo punto vendita.
L’apertura è accompagnata da un’importante operazione commerciale: fino al 29 dicembre, i clienti potranno approfittare di una selezione di prodotti con sconti al 50%, un’iniziativa pensata per festeggiare l’arrivo nel comune del Legnanese.
Qualità e freschezza: i reparti del nuovo store
Il layout del supermercato punta tutto sui prodotti freschi e sulla valorizzazione della filiera italiana. Tra le corsie di Cerro Maggiore, i consumatori troveranno:
-
Ortofrutta: oltre 70 referenze di frutta e verdura al prezzo bloccato di 1 euro tutto l’anno.
-
Macelleria e Pescheria: carne 100% italiana e arrivi quotidiani di pesce fresco.
-
Gastronomia: un’ampia selezione di formaggi e salumi certificati DOP e IGP.
-
Panetteria e Pasticceria: prodotti da forno preparati ogni giorno per garantire massima fragranza.
Servizi smart: dal “Drive” alla consegna a domicilio
Tigros punta sulla digitalizzazione e sulla comodità per migliorare l’esperienza d’acquisto:
-
Tigros Drive: la possibilità di fare la spesa online tramite sito o app e ritirarla in pochi minuti nell’area esterna dedicata.
-
Tigros @Casa: il servizio di consegna della spesa direttamente al piano.
-
Casse Self: corsie veloci dove è possibile anche pagare bollette e utilizzare i buoni pasto elettronici.
Non solo spesa: arriva il ristorante “Buongusto”
All’interno della struttura è presente anche il Ristorante Buongusto, un format consolidato che accompagna i clienti dalla colazione alla cena, ideale per una pausa pranzo di qualità o un aperitivo prima di tornare a casa.
Info utili: orari e posizione
-
Indirizzo: Via Delio Tessa 11, Cerro Maggiore (MI).
-
Lunedì – Sabato: dalle 7.30 alle 21.00.
-
Domenica: dalle 8.30 alle 20.00.
-
Parcheggio: Ampia disponibilità di posti auto riservati ai clienti.