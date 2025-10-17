Il borgo del Lago di Como è Best Tourism Village 2025, premio delle Nazioni Unite. Solo altri 2 in Italia

Sul Lago di Como il borgo di Bellano, provincia di Lecco, è stato ufficialmente riconosciuto come Best Tourism Village 2025 dall’agenzia delle Nazioni Unite per il turismo, UN Tourism, durante la cerimonia tenutasi a Huzhou, nella provincia cinese di Zhejiang. Il borgo lecchese entra così nella rete globale delle destinazioni rurali di eccellenza, insieme ai comuni veneti di Arquà Petrarca (PD) e Asolo (TV).

I tre borghi italiani premiati rappresentano esempi eccezionali di destinazioni turistiche capaci di preservare e promuovere valori, prodotti e stili di vita che si fondano sullo sviluppo della comunità locale, dimostrando un chiaro impegno verso l’innovazione e la sostenibilità economica, sociale e ambientale.

“Questo prestigioso riconoscimento internazionale – commenta Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia – conferma tutta la bellezza e il potenziale della Lombardia rurale: una terra autentica, fatta di piccoli borghi ricchi di storia, tradizioni e meraviglie ancora da scoprire”.

“Oggi la nostra regione si presenta al mondo – prosegue – come una meta policentrica, capace di coniugare la vivacità delle città con il ritmo lento dei paesaggi lacustri, montani e rurali. Lo confermano anche i numeri: da gennaio a luglio 2025 i soggiorni nei borghi lombardi sono cresciuti del 6,34% rispetto allo stesso periodo del 2024, secondo i dati elaborati dal nostro Osservatorio per il Turismo regionale. Già da queste rilevazioni emergeva un dato oggi confermato”,

“l’Orrido di Bellano, uno straordinario canyon naturale nel cuore della Lombardia, è in cima alle classifiche delle attrazioni più cercate online nei borghi lombardi – aggiunge Mazzali – Siamo orgogliosi di questo risultato, perché premia non solo le bellezze del territorio, ma anche la nostra strategia di valorizzare mete meno conosciute, capaci però di lasciare il segno. Portare i turisti oltre le destinazioni iconiche, verso luoghi autentici e sorprendenti: è questa la nostra sfida. E oggi possiamo dire che sta dando i suoi frutti”.

“Siamo orgogliosi di ricevere questo prestigioso riconoscimento per Bellano – commenta il sindaco Antonio Rusconi – e ringraziamo Regione Lombardia e il Ministero del Turismo per averci candidato. Ora grazie al circuito internazionale in cui siamo inseriti, questo riconoscimento di assoluta qualità contribuirà a valorizzare e dare prestigio al nostro territorio provinciale, a Regione Lombardia e all’intera nazione nell’ambito del turismo culturale, enogastronomico e sostenibile: temi chiave delle politiche e delle strategie che abbiamo scelto di perseguire per il bene del borgo e dei sui cittadini, oltre che dei turisti che lo frequentano”.