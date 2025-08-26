Il colosso del bricolage si riorganizza in Lombardia: chiudono 3 sedi ma apre un nuovo mega store

Dopo Carrefour, il colosso della grande distribuzione al centro di un complesso piano di riorganizzazione ora anche Leroy Merlin, colosso francese del fai da te annuncia dei cambiamenti.
In base alle prime indiscrezioni e notizie, confermate anche da giornali di settore, è prevista nei prossimi mesi una strategia ben definita che porterà in Lombardia a chiusure ma anche a nuove aperture
L’azienda, da anni riferimento per il bricolage, il giardinaggio e l’arredamento domestico, vanta oltre 50 punti vendita in Italia, diversi in lombardi e anche a Como. Per questo, l’idea di possibili chiusure ha alimentato interrogativi.
Leroy Merlin ha poi emesso un comunicato in cui si spiega come “a maggio 2026 aprirà un nuovo negozio ad Arese, non lontano dal celebre centro commerciale Il Centro. Si tratterà di un punto vendita di 7.500 metri quadrati, con un’area esterna di ulteriori 3.000, destinato a diventare un riferimento per l’intera Lombardia”.
L’apertura comporterà la chiusura del negozio di Baranzate, sostituito dal nuovo maxi store. Contestualmente, verranno chiusi anche i punti vendita di Assago e Agrate entro fine 2025, ma senza alcuna ricaduta sui livelli occupazionali. L’azienda ha infatti garantito la continuità del lavoro per tutti i collaboratori, che saranno ricollocati nei negozi rinnovati o di nuova apertura.
Il progetto si inserisce in un più ampio piano di sviluppo che prevede un investimento complessivo di oltre 42 milioni di euro solo in Lombardia.
Tra i passi già compiuti: lo showroom bagno in viale Piave a Milano, inaugurato nel 2023, il nuovo showroom casa a Como del 2025 e il rinnovamento del punto vendita di Lissone. A Corsico, infine, è nato un centro edile da oltre 1.500 metri quadrati.