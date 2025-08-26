Il colosso del bricolage si riorganizza in Lombardia: chiudono 3 sedi ma apre un nuovo mega store

Dopo Carrefour, il colosso della grande distribuzione al centro di un complesso piano di riorganizzazione ora anche Leroy Merlin, colosso francese del fai da te annuncia dei cambiamenti.

In base alle prime indiscrezioni e notizie, confermate anche da giornali di settore, è prevista nei prossimi mesi una strategia ben definita che porterà in Lombardia a chiusure ma anche a nuove aperture

L’azienda, da anni riferimento per il bricolage, il giardinaggio e l’arredamento domestico, vanta oltre 50 punti vendita in Italia, diversi in lombardi e anche a Como. Per questo, l’idea di possibili chiusure ha alimentato interrogativi.