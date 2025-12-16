Whatsapp Facebook-f Instagram

Attualità

In Lombardia nasce il nuovo polo dei supermercati da 9 miliardi di fatturato: 37 milioni di investimento

  • 06:37

Esselunga S.p.A., sulla base della Convenzione urbanistica siglata con il Comune di Ospitaletto, ha indetto una gara d’appalto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e sistemazione esterna relative al suo nuovo polo logistico-produttivo.

Questo ambizioso progetto sorgerà all’interno dell’Ambito di Trasformazione Atp3 nel comune di Ospitaletto (Brescia), sull’area precedentemente occupata dall’acciaieria Stefana S.p.A., con una superficie territoriale totale di circa 825.000 mq.

Dettagli chiave del progetto e dell’appalto

Il bando di gara riguarda l’esecuzione di opere dettagliate in due distinti Permessi di Costruire (rilasciati dal Comune di Ospitaletto il 18 dicembre 2024), che coprono l’intero sviluppo del nuovo polo.

Valore e importo dell’appalto

Il Progetto Esecutivo (validato il 5 novembre 2025) ha un costo complessivo da quadro economico di 36,9 milioni di euro.

L’importo totale dell’appalto messo a gara è di 27.293.112,13 euro, così ripartito:

  • Lavori a base d’asta: $25.596.971,55$ (inclusi $5.019.097,86$ per la manodopera)

  • Oneri per la sicurezza: $1.696.140,58$

Tempi di esecuzione e scadenza

  • Tempo di esecuzione dei lavori: 730 giorni naturali e consecutivi.

  • Termine per la partecipazione alla gara: 19 dicembre 2025, ore 12:00.

Opere edili e infrastrutturali previste

Il progetto prevede la realizzazione di un complesso sistema di infrastrutture pubbliche e private essenziali per il funzionamento del polo logistico Esselunga e la riqualificazione dell’area.

1. Opere di urbanizzazione pubbliche

Sono incluse opere esterne all’ambito e su sedimi stradali comunali:

  • Nuova viabilità pubblica di accesso al comparto con collegamento diretto alla autostrada BRE.BE.MI.

  • Realizzazione di un parcheggio privato ad uso pubblico.

  • Itinerario ciclopedonale attrezzato e rimodellamenti morfologici correlati.

  • Area destinata a urbanizzazione secondaria.

  • Parco agro-ambientale lineare e area periurbana di salvaguardia ecologica.

  • Riqualificazione ambientale e paesaggistica dell’area tra l’itinerario ciclopedonale e Via Mulini.

  • Adeguamento dell’intersezione su Via Mulini.

  • Deviazione del canale Bocca San Bernardo.

2. Opere di urbanizzazione private

Necessarie per il supporto operativo della struttura:

  • Invaso di laminazione (gestione idrica).

  • Corridoio ecologico (parte del parco agro-ambientale lineare).

  • Pista ciclo-pedonale di accesso al polo logistico.

  • Pozzi ad uso irriguo.

  • Opere per la gestione delle acque meteoriche.

  • Impianto di collegamento in fibra ottica.

  • Impianto di adduzione acqua potabile.

Requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione

Qualificazioni SOA Richieste

Gli operatori economici devono essere qualificati nelle seguenti categorie SOA:

Categoria SOA Descrizione Importo Richiesto (€) Prevalente
OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane $13.519.504,40$
OS1 Lavori in terra $8.099.972,52$ No
OS24 Verde e arredo urbano $4.582.065,85$ No
OG10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica e pubblica illuminazione $1.091.569,36$ No

Criterio di aggiudicazione

È stato scelto il criterio dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV):

  • Componente Tecnica: 75 punti

  • Componente Economica: 25 punti

Criteri di valutazione dell’offerta tecnica (75 Punti)

L’attenzione è focalizzata sulla qualità, sostenibilità e organizzazione del cantiere:

  1. Migliorie Progettuali (45 punti): Relative a materiali, sistemi di laminazione e trattamento, pavimentazioni, sistema di irrigazione, videosorveglianza, antincendio a idranti e cartellonistica informativa naturalistica/turistica.

  2. Logistica, Sicurezza e Impatto Ambientale del Cantiere (15 punti): Proposte migliorative per l’organizzazione logistica, la gestione delle interferenze, la sicurezza sul lavoro e la riduzione dell’impatto ambientale (rispetto del principio DNSH).

  3. Gestione del Cantiere, Fasi Esecutive e Risorse (10 punti): Coerenza e attendibilità dell’organizzazione (composizione squadre, efficacia e innovatività delle attrezzature).

  4. Riduzione dei Tempi di Esecuzione (5 punti).

© RIPRODUZIONE RISERVATA
