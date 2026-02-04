Il primo in quella provincia, assunti residenti in paese e 85esimo in totale: in Lombardia il supermercato dei record

Tigros, la catena di supermercati nata a Varese, prosegue la sua espansione strategica in Lombardia. È stato inaugurato oggi, mercoledì 4 febbraio, il nuovo supermercato di Mulazzano, situato in via Fermi. Si tratta di un’apertura storica per il gruppo: è infatti il primo punto vendita Tigros in provincia di Lodi, portando a 85 il numero complessivo dei negozi della catena.
La struttura si estende su una superficie di 1.500 metri quadrati e dispone di un ampio parcheggio da 215 posti auto, posizionandosi come nuovo polo di riferimento per la spesa quotidiana non solo per i residenti locali, ma anche per i comuni limitrofi.
Impatto sul territorio: 42 nuovi posti di lavoro
L’apertura non ha solo una valenza commerciale, ma rappresenta una boccata d’ossigeno per l’occupazione locale. Il nuovo store impiega 42 dipendenti, con un’età media giovane (35 anni).
-
Radicamento locale: 7 addetti sono residenti a Mulazzano.
-
Indotto regionale: il resto del team proviene dai centri vicini come Lodi, Sordio e Zelo Buon Persico.
Qualità e freschezza: i reparti del nuovo Tigros
Il cuore pulsante del supermercato è rappresentato dai prodotti freschi, con rifornimenti quotidiani che garantiscono l’eccellenza in ogni reparto:
-
Ortofrutta e Macelleria: selezione rigorosa della materia prima.
-
Panetteria e Pasticceria: prodotti preparati ogni giorno nei laboratori TIGROS (pane, pizze, torte e crostate).
-
Pescheria: oltre al fresco, è presente un banco take-away con tartare e piatti pronti curati dai professionisti del reparto.
La strategia “La Convenienza Sempre”
In un mercato sempre più attento al risparmio, TIGROS propone un modello di convenienza stabile. Oltre 3.000 referenze sono inserite nel programma “La Convenienza Sempre”, garantendo prezzi bassi 365 giorni l’anno senza dover attendere le promozioni temporanee.
Promozione lancio: In occasione dell’apertura, è attivo il volantino “Follie d’Apertura” con uno sconto del 30% sui reparti serviti (macelleria, gastronomia, panetteria e pescheria).
Innovazione e servizi: spesa online e Tigros Drive
Il punto vendita di Mulazzano è progettato per la “spesa 4.0”. Dall’11 febbraio 2026 verrà attivato il servizio TIGROS Drive, che permette di ordinare la spesa online e ritirarla comodamente in auto all’esterno del supermercato.
L’ecosistema digitale è completato dalla nuova App TIGROS, che integra:
-
Consultazione del volantino digitale e scontrini dematerializzati.
-
Gestione della TIGROS Card e dei buoni sconto settimanali.
-
Shopping online semplificato.
Orari di apertura Tigros Mulazzano
Il supermercato osserva i seguenti orari:
-
Lunedì – Sabato: dalle 8.00 alle 20.00
-
Domenica: dalle 8.30 alle 20.00
Per maggiori dettagli sulle offerte e i servizi, è possibile consultare il sito ufficiale www.tigros.it.