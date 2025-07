Il rincaro delle vacanze sui lombardi: “Dal 1° agosto andare a Malpensa costerà di più”. Cifre e aumenti

Tempo di vacanze e solitamente anche tempo di rincari. Scongiurato, sembrerebbe in maniera definitiva, l’incremento dei pedaggi autostradali, c’è però un balzello che attenderà i viaggiatori dal primo agosto.

Per la precisione per quanti dovranno raggiungere l’aeroporto di Malpensa con il servizio Malpensa Express. A segnalare la situazione è il consigliere regionale del PD Samuele Astuti.

«Dal primo agosto il biglietto del Malpensa Express costerà di più: la giunta lombarda ha deciso di fare un bel regalo estivo a chi parte per le vacanze e soprattutto a chi sceglie il treno», dice Astuti, intervenendo sulla delibera di Regione Lombardia del 7 luglio, che ridefinisce le tariffe dei servizi ferroviari con origine, destinazione o transito nella stazione di Malpensa Aeroporto.

“Si tratta di un aumento di due euro, da 13 a 15, per i tragitti più lunghi, come per esempio da Milano e Varese – fa sapere Astuti – e di un euro per tutti gli altri. Una decisione grave che continua l’opera sistematica di Regione Lombardia per disincentivare l’uso del trasporto pubblico a vantaggio dell’automobile. Aumentare il costo di un servizio strategico per i collegamenti con l’aeroporto, anziché potenziarlo o incentivarlo, è l’ennesima dimostrazione di quanto questa giunta sia ancora indietro rispetto a qualsiasi idea di mobilità sostenibile, proprio in un momento in cui la transizione ecologica e la lotta all’inquinamento dovrebbero essere una priorità assoluta”.

Da Trenord, la società che gestisce il servizio ferroviario regionale e il Malpensa Express, sottolineano che si tratta del “primo adeguamento tariffario aeroportuale dal 2016 e che la tariffa per chilometro di 0,27 euro l’ora è la più bassa d’Europa dove la media è di 0,73 e comunque con l’aumento salirà a 0,31.

L’aumento aiuterà “un’ulteriore evoluzione della qualità del servizio” di cui beneficeranno anche i viaggiatori sulle altre tratte che invece non subiranno aumenti né dei biglietti, né degli abbonamenti.

In questi giorni sulla linea fra Milano Centrale e Malpensa saranno in servizio nuovi treni Caravaggio, convogli adatti a portare grandi flussi come quelli per lo scalo, dove nei primi mesi dell’anno c’è stata una media di 14.500 viaggiatori al giorno con un incremento del 4% rispetto al 2024.

Malpensa Express, sottolinea Trenord, è il collegamento aeroportuale con l’offerta più ampia in Italia, con treni dalle 4 del mattino all’1 e corse ogni quindici minuti. Inoltre per l’estate nei giorni festivi e prefestivi l’orario è stato esteso dalle 3 alle 2 di notte.