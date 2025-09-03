In Lombardia apre il gigante del bricolage e del fai da te: 100 posti di lavoro vicino al maxi centro commerciale

Il colosso del bricolage e del fai-da-te Leroy Merlin si prepara a rafforzare la sua presenza in Lombardia con un nuovo, grande punto vendita ad Arese, in provincia di Milano. Il nuovo store, la cui apertura è prevista per aprile 2026, sorgerà di fronte al centro commerciale “Il Centro”.

Il progetto rientra in un piano di riorganizzazione della rete distributiva in Lombardia, che porterà alla chiusura, entro la fine del 2025, di alcuni negozi limitrofi, tra cui quelli di Baranzate, Assago e Agrate.

Nuovo negozio di Leroy Merlin: dettagli e assunzioni

Il nuovo punto vendita di Arese si estenderà su una superficie di circa 7.500 metri quadrati interni e 3.000 metri quadrati esterni, diventando un punto di riferimento per il miglioramento della casa e del giardino.

Per il lancio del nuovo store, l’azienda cerca 100 persone da inserire nel team. Le posizioni aperte riguardano diversi settori:

Vendita e consulenza: figure specializzate in settori come arredo bagno, rivestimenti, giardinaggio, climatizzazione e fotovoltaico.

figure specializzate in settori come arredo bagno, rivestimenti, giardinaggio, climatizzazione e fotovoltaico. Servizi al cliente: addetti alla cassa e alla gestione delle relazioni con il pubblico.

addetti alla cassa e alla gestione delle relazioni con il pubblico. Logistica: addetti alla supply chain e alla gestione del magazzino.

Come candidarsi e i requisiti richiesti

Le persone selezionate seguiranno un percorso di formazione completo che include affiancamento con i responsabili, moduli di e-learning e coaching, per sviluppare sia competenze tecniche che relazionali.

Tra i profili più ricercati, l’azienda cerca:

Venditori e venditrici specialisti: Si richiedono diploma o laurea, esperienza nella vendita diretta e una solida conoscenza dei settori specifici. Sono fondamentali autonomia, proattività e ottime capacità relazionali. È prevista una formazione approfondita già nei mesi precedenti all’apertura del negozio.

Si richiedono diploma o laurea, esperienza nella vendita diretta e una solida conoscenza dei settori specifici. Sono fondamentali autonomia, proattività e ottime capacità relazionali. È prevista una formazione approfondita già nei mesi precedenti all’apertura del negozio. Addetti e addette alla logistica: Si preferisce esperienza nel settore retail o della GDO e una buona conoscenza degli strumenti gestionali.

Si preferisce esperienza nel settore retail o della GDO e una buona conoscenza degli strumenti gestionali. Addetti e addette ai servizi di cassa: Sono richiesti diploma o laurea, esperienza nel contatto diretto con il pubblico e un forte orientamento al servizio.

Tutti i ruoli prevedono un lavoro su turni distribuiti su cinque giorni settimanali, inclusi i fine settimana.

Colloqui in presenza e benefit

Chi è interessato a candidarsi può farlo attraverso il sito ufficiale di Leroy Merlin dedicato al lavoro, selezionando l’area “Arese”.

Per i candidati al ruolo di venditore o venditrice specialista, Leroy Merlin ha organizzato due giornate di colloqui in presenza a Villa Litta a Lainate (Milano), fissate per il 29 settembre e il 18 novembre 2025. Per partecipare è necessario inviare la candidatura online: i candidati idonei saranno contattati direttamente dal team HR per la registrazione all’evento.

L’azienda offre ai suoi dipendenti premi, benefit aziendali, sconti dedicati, percorsi di crescita interna e programmi di formazione continua.

Informazioni su Leroy Merlin: Nata in Francia, Leroy Merlin è presente in Italia dal 1996 con 52 negozi, un garden e 9 showroom. Con circa 8.000 collaboratori, l’azienda ha registrato un fatturato annuo di oltre 2 miliardi di euro.