In Lombardia c’è una città dove è possibile scambiarsi i regali di Natale di troppo. Ma fate presto c’è solo un’occasione

La centralissima piazza Monte Grappa si appresta a diventare il cuore pulsante dell’economia circolare varesina. Sabato 10 gennaio, dalle ore 10 alle 16, la piazza si trasformerà in un grande mercato della “seconda occasione” grazie all’iniziativa RE-GIFT.

L’evento, promosso dal Comune di Varese in sinergia con le associazioni che gestiscono il Centro del riuso cittadino, nasce per offrire una nuova destinazione ai regali di Natale in eccedenza, trasformando lo spreco post-festività in una concreta azione di sostenibilità.

Quante volte, al termine delle feste, ci si ritrova con doppioni, fragranze non gradite, libri già letti o complementi d’arredo non affini ai propri gusti? Sabato sarà possibile portare in piazza non solo i doni natalizi superflui, ma anche giocattoli, accessori per la casa, biancheria e articoli di cancelleria.

L’iniziativa segue il modello del Centro del riuso – Banco di comunità: lo scambio non prevede l’utilizzo di denaro contante, bensì dei FIL (Felicità Interna Lorda). Si tratta di punti che misurano il benessere sociale generato dagli scambi, permettendo una circolazione virtuosa dei beni basata sul valore d’uso e sulla condivisione.

“C’è un legame forte tra re-gifting e sostenibilità”, ha spiegato Nicoletta San Martino, assessora alla tutela ambientale del Comune di Varese. “Ogni volta che scegliamo di riciclare, riduciamo la produzione di nuovi oggetti, il consumo di materie prime”.

L’evento di sabato 10 gennaio vede la partecipazione corale di numerose realtà del territorio, tra cui:

Filmstudio 90 ;

Banco di Solidarietà Nonsolopane ;

Associazione Anna Sofia ;

Legambiente Varese ;

Associazione Keats ;

Proloco Varese.

Nel pomeriggio, la manifestazione entrerà nel vivo con laboratori didattici per tutte le età. I cittadini potranno cimentarsi nella costruzione di strumenti musicali immaginari con l’associazione Keats, nella creazione di “riciclattoli” con Legambiente Varese o partecipare alle sessioni di recupero giocattoli curate dalla Casa del giocattolo solidale. Presenti a supporto anche le scuole Manfredini, istituto all’avanguardia che aveva già attivato un centro del riuso interno prima di confluire ufficialmente nel servizio cittadino.

Il Centro del riuso, operativo da giugno scorso in via dell’Ecologia, ha già consolidato la sua presenza sul territorio. Davide Franzi della Cooperativa San Luigi (che gestisce il servizio insieme a Impresa Sangalli e Vesti Solidale) ha diffuso dati estremamente incoraggianti:

153 persone e 15 associazioni già iscritte;

73.000 FIL complessivamente ottenuti dagli utenti;

15.000 FIL già spesi per prelevare oggetti.

“Abbiamo avuto persone che hanno scelto di fare i propri regali di Natale direttamente attraverso il riuso, tanto che abbiamo predisposto carta ed etichette dedicate per l’occasione”, ha rivelato Franzi. Tra gli oggetti più scambiati figurano libri e monitor, ma il ventaglio di articoli disponibili è vastissimo.