La catena casa e brico chiude uno store in Lombardia (ma ne ne apre uno maxi con 100 posti di lavoro)

Si abbassano definitivamente le saracinesche dello store Leroy Merlin di Caponago. Oggi, mercoledì 10 dicembre, segna la chiusura di questo storico punto vendita. L’addio era stato preannunciato mesi fa nell’ambito di un’importante riorganizzazione aziendale del noto brand specializzato in bricolage, casa e giardino.

Riorganizzazione e investimenti: focus sul nuovo store di Arese

La decisione di chiudere il negozio di Caponago (insieme a quello di Assago) è la diretta conseguenza di un ampio piano di sviluppo che vede un investimento complessivo di oltre 42 milioni di euro in Lombardia.

Il cuore di questa strategia è la nascita di un gigantesco punto vendita Leroy Merlin ad Arese (Milano). Questo nuovo maxi store, la cui inaugurazione è attesa per maggio 2026, si prospetta come uno dei più grandi e moderni dell’intera catena.

Dimensioni Imponenti: Il nuovo negozio di Arese vanterà una superficie interna di 7.500 metri quadri a cui si aggiungeranno ulteriori 3.000 metri quadri di area esterna , per un’offerta di prodotti e servizi ancora più vasta.

Posizione Strategica: Sarà situato nelle vicinanze del centro commerciale “Il Centro” e sostituirà l’attuale store di Baranzate.

In parallelo, l’azienda sta portando avanti interventi di rinnovamento nelle sedi di Rozzano e Carugate, e ha già inaugurato format innovativi, come lo Showroom Bagno di Milano (novembre 2023) e lo Showroom Casa a Como (gennaio 2025).

Nessun licenziamento e 100 nuove assunzioni: tutela dei posti di lavoro

Un elemento cruciale della riorganizzazione è la tutela occupazionale. L’azienda ha garantito che la revisione della rete commerciale avverrà nel pieno rispetto dei livelli occupazionali.

I collaboratori dello store di Caponago (e di Assago) vedranno garantita la continuità lavorativa con ricollocazioni all’interno dei negozi Leroy Merlin presenti sul territorio milanese e lombardo.

Inoltre, il nuovo mega store di Arese creerà ben 100 nuove assunzioni, consolidando l’impegno di Leroy Merlin nello sviluppo economico e occupazionale della Regione.