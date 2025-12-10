Whatsapp Facebook-f Instagram

RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

Attualità

La catena casa e brico chiude uno store in Lombardia (ma ne ne apre uno maxi con 100 posti di lavoro)

  • 18:36

Si abbassano definitivamente le saracinesche dello store Leroy Merlin di Caponago. Oggi, mercoledì 10 dicembre, segna la chiusura di questo storico punto vendita. L’addio era stato preannunciato mesi fa nell’ambito di un’importante riorganizzazione aziendale del noto brand specializzato in bricolage, casa e giardino.

Riorganizzazione e investimenti: focus sul nuovo store di Arese

La decisione di chiudere il negozio di Caponago (insieme a quello di Assago) è la diretta conseguenza di un ampio piano di sviluppo che vede un investimento complessivo di oltre 42 milioni di euro in Lombardia.

Il cuore di questa strategia è la nascita di un gigantesco punto vendita Leroy Merlin ad Arese (Milano). Questo nuovo maxi store, la cui inaugurazione è attesa per maggio 2026, si prospetta come uno dei più grandi e moderni dell’intera catena.

  • Dimensioni Imponenti: Il nuovo negozio di Arese vanterà una superficie interna di 7.500 metri quadri a cui si aggiungeranno ulteriori 3.000 metri quadri di area esterna, per un’offerta di prodotti e servizi ancora più vasta.

  • Posizione Strategica: Sarà situato nelle vicinanze del centro commerciale “Il Centro” e sostituirà l’attuale store di Baranzate.

In parallelo, l’azienda sta portando avanti interventi di rinnovamento nelle sedi di Rozzano e Carugate, e ha già inaugurato format innovativi, come lo Showroom Bagno di Milano (novembre 2023) e lo Showroom Casa a Como (gennaio 2025).

Nessun licenziamento e 100 nuove assunzioni: tutela dei posti di lavoro

Un elemento cruciale della riorganizzazione è la tutela occupazionale. L’azienda ha garantito che la revisione della rete commerciale avverrà nel pieno rispetto dei livelli occupazionali.

I collaboratori dello store di Caponago (e di Assago) vedranno garantita la continuità lavorativa con ricollocazioni all’interno dei negozi Leroy Merlin presenti sul territorio milanese e lombardo.

Inoltre, il nuovo mega store di Arese creerà ben 100 nuove assunzioni, consolidando l’impegno di Leroy Merlin nello sviluppo economico e occupazionale della Regione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Seguici su

Whatsapp Facebook-f Instagram

Potrebbe interessarti:

Videolab
Precedente
Successivo
Turismo
Precedente
Successivo
Storie, racconti, retroscena e approfondimenti in modo che una comunità abbia più consapevolezza di quanto accade intorno.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale

Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

REDAZIONE

CANALI

PRIVACY

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA COOKIES
PREFERENZE PRIVACY