I supermercati nati in Lombardia 46 anni fa conquistano un’altra provincia fuori regione (e la gente fa la fila per entrare)

Nuovo, significativo traguardo per Tigros, la rinomata catena lombarda di supermercati. Nata nel 1979 e cresciuta fino a dominare la scena in Lombardia e Piemonte, l’azienda Varesina (con 81 punti vendita sparsi tra Biella, Milano, Monza e Brianza, Verbano Cusio Ossola, Novara, Vercelli, Como e Pavia) ha ufficialmente inaugurato il suo 82° store e il primo in assoluto nella Città Metropolitana di Torino, scegliendo Ivrea. E nel giorno di inaugurazione, la gente si è persino messa in fila davanti all’ingresso per scoprire la novità.

Investimento e riqualificazione urbana

Il taglio del nastro è avvenuto in Corso Vercelli angolo Via Cardinale Richelmy. L’intervento, nato da un investimento di circa 1,4 milioni di euro, non è solo un’espansione commerciale, ma una vera e propria opera di riqualificazione. L’area dell’ex sede Enel è stata trasformata in un moderno polo commerciale, generando 45 nuovi posti di lavoro per la comunità locale.

A completare il progetto, che mira a mitigare l’impatto ambientale e visivo del nuovo edificio, vi sono la piantumazione di 29 alberi e 400 arbusti, oltre alla cessione al Comune di 56 stalli auto, che si aggiungono al parcheggio del supermercato da 86 posti.

Supermercati Tigros: qualità e “Convenienza sempre”

Il nuovo supermercato Tigros Ivrea si inserisce perfettamente nel processo di evoluzione dell’azienda, che punta su store curati, moderni e accoglienti, offrendo un’esperienza d’acquisto al passo con le necessità dei consumatori.

Il vero fiore all’occhiello dell’offerta è l’impegno di Tigros a garantire prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi 365 giorni all’anno, senza dover attendere promozioni temporanee. Questa filosofia si concretizza nell’iniziativa “La Convenienza Sempre”, che include:

Oltre 3.000 referenze sempre in assortimento a prezzi bloccati.

Più di 70 prodotti di frutta e verdura a 1 euro sempre , 12 mesi l’anno.

, 12 mesi l’anno. Prodotti di macelleria e panetteria con prezzi fissi come l’arrosto scelto di vitello a $15,90 euro o la baguette Tigros a 0,69 euro .

Reparti Freschi: il meglio della tradizione e stagionalità

I clienti del nuovo Tigros di Ivrea troveranno una proposta ricca di prodotti accuratamente selezionati in tutti i reparti:

Ortofrutta: Oltre 400 referenze stagionali, con la linea “Merita l’assaggio” che seleziona frutta e verdura di altissima qualità (es. Uva Autumn Crisp, Clementine di Calabria Igp, Limone di Siracusa Igp).

Oltre 400 referenze stagionali, con la linea che seleziona frutta e verdura di altissima qualità (es. Uva Autumn Crisp, Clementine di Calabria Igp, Limone di Siracusa Igp). Macelleria: Carni di pollo e tacchino 100% italiane, carne bovina di Scottona e tagli di pollo allevato con alimentazione vegetale.

Carni di pollo e tacchino 100% italiane, carne bovina di Scottona e tagli di pollo allevato con alimentazione vegetale. Pescheria: Pesce fresco di mare e d’acqua dolce proveniente dai migliori mercati, pronto da portare a casa.

Pesce fresco di mare e d’acqua dolce proveniente dai migliori mercati, pronto da portare a casa. Gastronomia: Oltre 100 tipi di formaggi e 50 salumi Dop e Igp, oltre alle preparazioni artigianali de “La Pasta della Tradizione”.

Offerte Tigros Ivrea: le follie d’apertura e servizi innovativi

Per celebrare l’apertura, il punto vendita di Ivrea ha lanciato un volantino speciale “Follie d’Apertura” con sconti che superano il 50%, valido dal 5 all’11 novembre.

Inoltre, fino al 25 novembre 2025, quasi tutti i prodotti dei reparti freschi (macelleria, gastronomia, panetteria, pasticceria e pescheria) godranno di uno sconto extra del 30% (escluse solo le referenze La Convenienza Sempre e sushi).

Il nuovo store è all’avanguardia anche nei servizi:

Possibilità di pagare bollette e utilizzare buoni pasto (cartacei ed elettronici) e moderni sistemi come Satispay.

Attivazione dello scontrino digitale tramite sito e app.

Dal 12 novembre sarà attivo Tigros Drive, il servizio gratuito per fare la spesa online e ritirarla all’esterno, nell’area dedicata, all’orario prescelto.

Il nuovo supermercato Tigros Ivrea osserverà i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00 e la domenica dalle 8.30 alle 20.00.