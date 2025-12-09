La cosa più bella che vedrai in questo dicembre 2025: l’antica isola dei pescatori è un incanto di Natale (Foto)

Un’idea che, a gran richiesta, è già diventata l’appuntamento fisso e di riferimento per le festività invernali sui laghi del nord Piemonte, anche in tema di destagionalizzazione turistica e dopo l’enorme successo riscontrato nelle prime due edizioni.

“La nuova e terza edizione scandisce e conferma il successo dei risultati raggiunti lo scorso anno che vorrei in breve ricordare – spiega Francesco Gaiardelli, Presidente del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola: dal sito istituzionale distrettolaghi.it con oltre 520 mila visualizzazioni dedicate esclusivamente all’evento, all’incredibile numero di visualizzazioni sulla sola pagina Facebook istituzionale – oltre 1 milione e 200 mila – fino alla pagina Instagram promossa anche grazie alla preziosa collaborazione degli instagrammers di IGWorldClub Italia, che sui loro frequentatissimi canali social hanno condiviso l’effetto “wow” dell’evento con decine di storie e reels. In ultimo, ma non meno importante – conclude Gaiardelli – gli oltre 100 redazionali su testate locali, regionali e nazionali e molte testate estere di Svizzera e Germania. Non dimentichiamo infine il grande contributo degli operatori turistici del territorio, con le loro numerose iniziative legate all’evento che saranno replicate a grande richiesta anche quest’anno e che garantiranno una visibilità unica ed esclusiva all’intero territorio”.

Protagonista della 3° edizione di “Isole di Luce” sarà l’Isola dei Pescatori che illuminerà il centro del Golfo Borromeo del Lago Maggiore con l’obiettivo di trasmettere emozione e luce e, al contempo, promuovere, destagionalizzare e valorizzare il patrimonio turistico e culturale del territorio del Distretto Turistico dei Laghi, con la magica illuminazione dei suoi tradizionali edifici tra arte, storia e cultura lacustre.

L’Isola dei Pescatori, borgo lacustre d’eccellenza, è l’unica isola del Golfo Borromeo ad essere stabilmente abitata da chi, principalmente, svolge la professione tipica della pesca. L’isola si presenta come un borgo da cartolina sospeso sull’acqua e ci si perde nello spettacolare dedalo di vicoli acciottolati rigorosamente pedonali. Da non perdere, appunto, l’Ecomuseo della Pesca e dell’Isola dei Pescatori, forse il più piccolo ecomuseo italiano, che comprende l’intero territorio dell’isola e individua una rete di luoghi significativi collegati ad itinerari di visita: a partire dalla sede ecomuseale – la casa donata dal musicista Ugo Ara alla comunità -, la storica casa Zanetti, la chiesa di San Vittore di origine romanica con il caratteristico cimitero, la casa-museo Andrea Ruffoni, l’antico molo, il porto, la caldaia per la tintura delle reti, la “coda” con il belvedere, gli scogli con incisioni a coppelle, le “sassere” frangiflutti – antiche case con peculiari caratteri costruttivi – e la via Ugo Ara, spina centrale del nucleo abitato.

L’Isola dei Pescatori appartiene al territorio del Comune di Stresa, località turistica assai rinomata già a partire dal XIX secolo, grazie alla presenza di lussuosi hotels e al transito di illustri personaggi.

L’evento “Isole di Luce” creerà un tema artistico e armonico legato alle eccellenti tradizioni della pesca appunto, tutt’oggi portate avanti dagli orgogliosi pescatori ancora operanti sul Lago Maggiore: le “trame” e i colori delle reti da pesca (in canapa o cotone) protagoniste di questa edizione venivano tinte, infatti, in un forno con caldaia in rame costruito nel 1948, tuttora esistente e funzionante, per il processo di tintura indispensabile per evitarne il deterioramento. Un gran “calderone” di circa 650 litri che necessitava di circa 2 quintali di legna e 4 ore di fuoco vivo per portarne l’acqua in ebollizione (e proprio il colore rosso del fuoco sarà predominante nelle due estremità dell’isola dove, appunto, sono allocati i forni). Poi, all’acqua, veniva aggiunto un quintale di buccia di castagne che, bollendo, rilasciava il tannino di cui è ricca. Solo a questo punto veniva immersa la rete e lasciata a mollo per qualche ora: la preziosa concia rendeva il filato più resistente. In passato questa operazione veniva compiuta in modo regolare – ogni mese – e ci si preoccupava che il rifornimento di “rusca” (la buccia di castagna) dalle valli del Verbano fosse sempre costante.

Sfoglia la gallery:

L’Isola dei Pescatori nel periodo invernale si presenta quasi come un incantato “presepe” sull’acqua: per questo motivo consigliamo di dedicare del tempo anche alla visita dell’isola e delle sue caratteristiche viuzze che ospitano, nel mese di dicembre e per tutte le festività, i graziosi presepi realizzati dagli isolani residenti.

“Come Ecomuseo dell’Isola dei Pescatori – spiega Elena Poletti, consigliera del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola e coordinatrice dell’Ecomuseo dell’Isola dei Pescatori – apprezziamo particolarmente la tematica scelta per l’illuminazione artistica, che propone suggestivi giochi di luce a richiamare la tradizione della pesca, dalle trame delle reti, alle attività sapientemente gestite dai pescatori alla loro tintura, evidenziando i due fornelli presenti, uno dei quali ancora operativo e utilizzato per dimostrazioni del lungo processo in cui le risorse delle montagne si univano a quelle del lago. Suggestivo anche il richiamo grafico alla produzione dei “missoltini”, gli agoni essiccati al sole che si potevano ammirare in tante cartoline d’epoca dell’isola. Invitiamo gli ospiti che sbarcheranno – conclude Elena Poletti – a visitare il piccolo museo della pesca, sempre aperto con ingresso libero, per approfondire i temi suggeriti dalle luci”.

Palazzi storici, abitazioni, ristoranti, architetture e monumenti antichi saranno valorizzati dallo studio di luce scenica che ogni sera – dalle ore 17.00 alle ore 0.30 – li illuminerà a corollario anche delle atmosfere festive di Natale dei Comuni del Golfo Borromeo.

NATALE A BAVENO: LA CASA D’ORO DI NATALE NEL PARCO DI VILLA FEDORA

“La Casa d’Oro di Natale” nel Parco di Villa Fedora è la nuova proposta del Comune di Baveno per il Natale 2025, che si aggiunge alle tradizionali iniziative calendarizzate nel periodo delle feste. Il parco cittadino verrà allestito con una “Casa d’Oro”, arricchita da installazioni luminose e postazioni per selfie a tema natalizio; nei week end sono inoltre previste animazioni per bambini, concerti, spettacoli per famiglie ed eventi speciali come la giornata del 14 dicembre quando con le associazioni e i comitati cittadini, che collaboreranno attivamente nell’organizzazione degli eventi, si farà festa “Aspettando Natale insieme”. Le installazioni luminose saranno visitabili, ad ingresso gratuito, tutti i giorni dal 29 novembre al 6 gennaio 2026, dalle 10 alle 22:00.

“Tutto questo – dice il sindaco Alessandro Monti – per un Natale sempre più attrattivo per la comunità e per i visitatori; una prima edizione con l’obiettivo negli anni di una progressiva crescita per diventare evento di richiamo per l’intero territorio, proprio come è stato per “Isole di Luce” nato come progetto che unisce arte e paesaggio in un racconto di grande suggestione e divenuto ormai un appuntamento immancabile del periodo natalizio. Un’iniziativa che conferma quanto sia importante fare rete tra Comuni e operatori per valorizzare insieme le nostre bellezze”.

NATALE A STRESA

Il calendario natalizio di Stresa inizierà sabato 6 dicembre, alle ore 20.30, con un momento di grande valore per la comunità: l’assegnazione del riconoscimento “Cittadino Benemerito”. A seguire, un entusiasmante concerto tributo al gruppo musicale pop svedese degli ABBA. Domenica 7 dicembre l’immancabile corsa “Corri Come Babbo Natale” nel centro storico e sul lungolago, alle ore 17.00, il tradizionale falò di Sant’Ambrogio. Sabato 13 dicembre, alle ore 21.00, il “Sunshine Gospel Choir” porterà sul palco la magia del Natale. Le illuminazioni artistiche sulle facciate degli edifici del lungolago renderanno poi più affascinante la passeggiata stresiana. Nelle frazioni di Stresa saranno allestiti meravigliosi presepi. Per la gioia dei più piccoli torneranno le giostre in riva al lago. Giovedì 18 dicembre, al Palacongressi, si terrà il “Concerto di Natale” dell’Istituto Comprensivo Fogazzaro-Rebora; domenica 21 dicembre appuntamento tradizionale con i “Mercatini di collezionismo” sul lungolago con tantissime idee regalo e, alle ore 14.30, lo “Spettacolo di Natale” dell’Asilo Ostini. Dal 6 dicembre al 3 gennaio, ogni sabato alle 18, appuntamento con “Levo in Musica”, concerti nella Chiesa Maria Vergine Assunta di Levo.

“Anche quest’anno, l’Isola dei Pescatori tornerà ad incantare con le sue luci natalizie – spiega il Sindaco di Stresa Marcella Severino. – Sono soddisfatta che l’isola, grazie alla nostra ATL Distretto Turistico dei Laghi, rinnovi un appuntamento ormai tradizionale, capace di valorizzare il territorio e creare un’atmosfera davvero magica. Anche Stresa brillerà con le sue suggestive luminarie. Un grazie – conclude Marcella Severino – all’assessore al Turismo di Stresa Maria Grazia Bolongaro, per l’impegno nel proporre un programma di eventi ricco e per tutti”.

NATALE A VERBANIA

Preparatevi a sognare: a Verbania torna il “Natale di Luce”, quest’anno a tema “Lo Schiaccianoci”. I personaggi della fiaba prendono vita sulle facciate della città grazie a proiezioni in alta definizione mentre uno schermo d’acqua di oltre 30 metri vi regala un viaggio immersivo trasportandovi in un mondo incantato tra dolci, battaglie e sogni natalizi accompagnati dalle musiche di Čajkovskij; e ancora, il “libro parlante”, il “villaggio degli igloo”, la “casa di Babbo Natale” a Villa Giulia e il suo ufficio postale nel cuore di Intra. I negozianti faranno poi a gara per accaparrarsi il titolo di vetrina natalizia più bella. Vi aspettano due piste di pattinaggio, spettacoli e musical dal vivo e il “Polar Express” (il trenino che unirà Pallanza, Suna e Intra). Laboratori per tutte le età, elfi, il Natale di comunità. Infine, un Capodanno indimenticabile in riva al lago. Venite a scoprire la magia, Verbania vi aspetta!

Giandomenico Albertella, Sindaco di Verbania: “La “luce” dalle Isole prosegue il suo viaggio fino a Verbania, dove Lo Schiaccianoci rivive sulle facciate dei palazzi, con eventi straordinari, due palazzi interamente dedicati a Babbo Natale, due piste di pattinaggio e un’offerta ricchissima. Un Natale diffuso, che abbraccia commercianti e ristoratori. Isole di Luce – conclude il Sindaco Albertella – promuove il brand del Lago Maggiore e la sua unicità naturalistica. Siamo un territorio ricco di opportunità, pronto a stupire. È tempo di vivere il Natale più bello di sempre. Vi aspettiam”.

“Isole di Luce presenta: trame d’acqua sul Lago Maggiore” è un evento a basso impatto ambientale, silenzioso e suggestivo al tempo stesso – racconta in conclusione il Presidente del Distretto Turistico dei Laghi Francesco Gaiardelli. Quello che ci rende orgogliosi promuovere è anche il tema della fruibilità: l’isola è ammirabile da tutto il Golfo Borromeo, incluse le frazioni collinari. In questo modo possiamo raggiungere il più ampio pubblico possibile con un evento di rilevanza ormai nazionale e, al contempo, gratuito per tutti”.

La realizzazione tecnica e creativa è stata resa possibile dalla Società Proietta S.r.l. di Avigliana (TO), una delle aziende leader del settore e conosciuta a livello internazionale.

Dal 1993 PROIETTA inventa, progetta e produce proiettori architetturali che trasformano qualsiasi edificio o superficie in uno straordinario schermo. La creatività fa parte del loro DNA e l’esperienza maturata in 30 anni nella progettazione e produzione di eventi, proiettori ed accessori, permette di garantire soluzioni spettacolari ai massimi livelli ovunque nel mondo.