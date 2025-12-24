Lombardia, il gigante da 1.7 miliardi di euro apre il nuovo maxi store vicinissimo al gigantesco centro commerciale (e investe 42 milioni in regione)

Il settore del retail e del fai-da-te nell’area metropolitana di Milano si appresta a vivere una fase di profonda trasformazione. Leroy Merlin (fatturato da 1.742.875.500 nel 2024) ha ufficializzato l’apertura di un nuovo maxi-store ad Arese, programmata per maggio 2026. Il nuovo punto vendita sorgerà in una posizione strategica, situata a breve distanza dal rinomato centro commerciale “Il Centro”.

Questo progetto non rappresenta esclusivamente un’espansione in termini dimensionali, ma costituisce il pilastro di una più ampia strategia di riorganizzazione che interessa diversi punti vendita storici dislocati tra Milano e la Brianza. L’iniziativa prevede inoltre un impatto occupazionale significativo, con la creazione di 100 nuovi posti di lavoro per i quali le procedure di selezione sono già state avviate.

I numeri del nuovo store e la strategia di riorganizzazione

Il futuro punto vendita di Arese si distinguerà per dimensioni imponenti, potendo contare su una superficie interna coperta di 7.500 metri quadri, a cui si affiancherà un’area esterna dedicata di 3.000 mq. Questa nuova apertura si inserisce in un piano aziendale definito di “capillarità intelligente”, che determinerà cambiamenti sostanziali nella rete distributiva lombarda:

Baranzate : lo storico negozio cesserà le attività in concomitanza con l’inaugurazione della sede di Arese, che ne acquisirà l’intero bacino d’utenza.

Assago e Agrate : per questi due punti vendita la chiusura definitiva è già stata fissata, rispettivamente per i mesi di settembre e dicembre 2025 .

Rozzano e Carugate: su questi store l’azienda ha pianificato investimenti mirati all’ammodernamento, con l’obiettivo di renderli strutture più funzionali e moderne.

Garanzia occupazionale e tutela dei lavoratori

Un elemento centrale del comunicato rilasciato dal colosso del bricolage riguarda la gestione delle risorse umane. Leroy Merlin ha confermato ufficialmente che la revisione complessiva della rete territoriale non comporterà alcun licenziamento.

L’azienda ha infatti dichiarato: “L’azienda tutelerà la continuità lavorativa di tutti i collaboratori, valorizzandone le competenze all’interno degli altri negozi del territorio milanese” .

Investimenti in Lombardia per 42 milioni di euro

L’operazione legata ad Arese fa parte di un piano di investimenti complessivo che supera i 42 milioni di euro nel territorio lombardo. A partire dal 2023, il brand ha impresso un’accelerazione verso l’adozione di format commerciali più agili e specializzati:

Showroom dedicati : si segnalano le aperture dello spazio “Bagno” in viale Piave a Milano, avvenuta nel 2023, e dello showroom della “Casa” a Como, prevista per il 2025.

Rinnovamento delle strutture: sono inclusi nel piano il nuovo garden permanente situato a Lissone e il centro edile di Corsico, che si estende su una superficie di 1.500 mq.

Riqualificazione dell’area ex Alfa Romeo tra sport e intrattenimento

L’insediamento di Leroy Merlin si colloca all’interno del più vasto progetto di riqualificazione dell’area ex Alfa Romeo. Nelle immediate vicinanze dello store sorgeranno strutture di alto livello che trasformeranno la zona in un importante polo di attrazione:

Top Golf : un format innovativo che integra pratica sportiva e intrattenimento, rappresentando uno dei pochissimi esempi presenti sul territorio nazionale.

Club di lusso: un centro fitness d’élite equipaggiato con piscina, spa e campi da tennis.

Il nuovo parco urbano e gli interventi sulla viabilità

Sotto il profilo della sostenibilità ambientale, l’area precedentemente occupata dal parcheggio Expo verrà riconvertita in un grande parco verde. Questo spazio naturale fungerà da collegamento tra l’area commerciale e il canale Villoresi, eliminando una storica “isola di calore” urbana. L’intero progetto è sottoposto alla tutela del vincolo del Ministero della Cultura riguardante Palazzo Gardella.

Infine, per far fronte al previsto incremento dei flussi di visitatori, sono attualmente in corso i lavori per la definizione della nuova viabilità che collegherà i comuni di Arese, Lainate e Garbagnate. Nonostante i disagi temporanei e le deviazioni necessarie alla prosecuzione del cantiere, l’obiettivo prefissato è garantire una circolazione stradale più fluida per residenti e visitatori entro il completamento definitivo del polo, previsto per il 2026.