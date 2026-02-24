Lombardia e frontalieri: “La Svizzera minaccia ma per la giunta regionale la tassa sulla salute non è così importante”

“Per la Giunta regionale la questione della tassa salute da applicare ai frontalieri non è così importante. Oppure, stanno prendendo totalmente sottogamba la questione: questo pomeriggio, in consiglio regionale, è stata bocciata l’urgenza della nostra mozione sul tema. Quindi è tutto rinviato, ma noi intanto chiederemo un’audizione urgente, in Commissione Lombardia-Svizzera, con l’assessore Sertori”, lo comunicano Angelo Orsenigo e Samuele Astuti, consiglieri regionale del Pd, che avevano depositato una mozione urgente per affrontare in Aula il tema dell’imposta sanitaria. Adesso procederanno con la richiesta di audizione dell’assessore regionale agli Enti locali nella Commissione speciale sui rapporti tra Lombardia e Confederazione svizzera.

“Durante la seduta, abbiamo anche ribadito che in questo momento la Svizzera sta minacciando di non trasferire i ristorni perché ritiene violato l’accordo bilaterale, visto che il Governo italiano ha deciso di applicare la tassa. Una situazione che creerebbe notevoli difficoltà a molti dei nostri comuni, sia in provincia di Como che di Varese, ma anche di Sondrio, perché vivono esclusivamente dei soldi derivati dai ristorni. Per questo ritenevamo che la situazione che si sta creando meritasse una discussione veloce, rapida e approfondita”, aggiungono i dem.

“Abbiamo espressamente chiesto di votare l’urgenza e passare alla trattazione della mozione perché è importante per i territori risolvere quello che sta diventando un problema parecchio serio. Nel testo chiedevamo al presidente Fontana e alla sua Giunta l’impegno a non procedere alla redazione del decreto attuativo e alla conseguente riscossione della tassa sulla salute e ad attivarsi immediatamente con il Governo affinché venga sospeso totalmente il riversamento all’Italia della quota dell’imposta alla fonte prelevata ai frontalieri. Invece, la maggioranza di centrodestra ancora una volta ha voltato le spalle ai frontalieri e ai nostri comuni”, concludono Orsenigo e Astuti.