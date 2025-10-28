Lombardia, nell’area dell’impero industriale durato 110 anni apre (e assume personale) il nuovo supermercato

La catena di supermercati Tigros è pronta ad inaugurare un nuovo e strategico punto vendita a Cerro Maggiore, comune a nord-ovest di Milano. L’apertura è prevista all’interno del vasto progetto di riqualificazione dell’area ex Gianazza, che si sta trasformando da zona industriale dismessa a un moderno polo terziario e commerciale. L’area infatti prende il nome dalla realtà industriale fondata nel 1892 da Eugenio Gianazza che diede vita all’impero della meccanica, fino a spaziare dalle apparecchiature per l’industria alimentare agli impianti per il trattamento dei vini. Poi il declino, lo svuotamento dalle attività che risale al 2001 e adesso la svolta.

Ora, con i lavori ormai in fase avanzata, l’obiettivo della proprietà è quello di tagliare il nastro del nuovo polo commerciale entro il periodo del Natale.

Il nuovo polo commerciale nell’ex area industriale

Il nuovo complesso commerciale e direzionale riveste un ruolo chiave nella riconversione dell’area ex Gianazza di Cerro Maggiore. Il futuro supermercato Tigros si estenderà su una superficie di vendita di 2.500 metri quadri e affiancherà una palazzina destinata a uffici. Degno di nota, all’interno della struttura commerciale, il Comune (Palazzo Dell’Acqua) avrà comunque a disposizione uno spazio dedicato.

Il cantiere sta procedendo con un’accelerazione significativa, confermando le stime di una prossima inaugurazione.

Opere di urbanizzazione: rotatoria e pista ciclopedonale

Parallelamente all’edificazione del supermercato, stanno giungendo al termine anche gli importanti lavori di urbanizzazione previsti per l’area:

Via Saragat: I lavori saranno ultimati in anticipo rispetto alle previsioni. La rilevata idoneità della fognatura esistente ha infatti permesso di reindirizzare i fondi inizialmente stanziati per l’adeguamento all’ implementazione dell’illuminazione pubblica .

I lavori saranno ultimati in anticipo rispetto alle previsioni. La rilevata idoneità della fognatura esistente ha infatti permesso di reindirizzare i fondi inizialmente stanziati per l’adeguamento all’ . Via Tessa e Via Catullo: Saranno realizzati interventi cruciali per la sicurezza stradale . È in programma una rotatoria per mitigare la pericolosa curva a gomito (spesso teatro di incidenti) tra le due arterie.

Saranno realizzati interventi cruciali per la . È in programma una per mitigare la pericolosa curva a gomito (spesso teatro di incidenti) tra le due arterie. Mobilità Sostenibile: Verrà creata una nuova rete ciclopedonale che, attraverso un sottopasso, collegherà in sicurezza via Catullo al parco adiacente al cimitero, incentivando la mobilità dolce.

Tigros cerca personale: offerte di lavoro full time a Cerro Maggiore

In vista della prossima apertura, Tigros ha avviato un’intensa campagna di ricerca personale per il nuovo punto vendita. Le posizioni aperte sono numerose e rivolte a professionisti con esperienza.

Profili ricercati e requisiti

Si cercano candidati con esperienza pregressa (full time) da inserire nei vari reparti:

Gastronomia e Salumeria: Gastronomo, Salumiere, Banconista Salumeria.

Gastronomo, Salumiere, Banconista Salumeria. Freschi e Preparati: Macelleria, Pescheria, Cuoco, Aiuto Cuoco.

A tutti i futuri dipendenti è richiesta:

Esperienza pregressa nei ruoli specifici.

nei ruoli specifici. Disponibilità al lavoro Full Time su turni, inclusi quelli festivi .

su turni, inclusi quelli . Buona predisposizione al lavoro di gruppo e al servizio clienti.

Mansioni Principali

I lavoratori selezionati si occuperanno delle attività operative e di vendita diretta, tra cui:

Allestimento e cura dei banchi (Gastronomia, Macelleria, Pescheria, Salumeria).

Porzionatura, confezionamento e preparazione degli elaborati.

Vendita assistita e assistenza alla clientela.

Controllo qualità e gestione delle scadenze della merce in esposizione.

Corretta applicazione delle normative sulla sicurezza alimentare (HACCP) e pulizia.

Inquadramento contrattuale

L’inserimento avverrà con il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) Commercio, con un inquadramento commisurato all’esperienza del candidato. L’annuncio è aperto a tutte le età, nazionalità e ad entrambi i sessi. Tigros, attiva da oltre 40 anni nella GDO (Grande Distribuzione Organizzata), conta più di 75 supermercati e 15 ristoranti “Buongusto” tra Lombardia e Piemonte.