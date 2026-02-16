Maxi affare per la sanità in Lombardia: il colosso da 5 milioni di clienti compra la società di ospedali e ambulatori

Reale Group ha annunciato oggi, lunedì 16 febbraio, la sottoscrizione di un accordo vincolante per l’acquisizione, tramite la holding Reale Services S.r.l., di una partecipazione pari all’80% del capitale sociale di Lifenet S.p.A., gruppo italiano attivo nel settore della sanità e dell’erogazione di servizi di diagnosi e cura molto presente anche in Lombardia. Basti pensare che a Lifenet fanno capo l’Ospedale di Erba e i centri Eyecare Clinic a Milano e Brescia, oltre al Centro Medico Visconti di Modrone a Milano.

L’operazione sarà realizzata attraverso l’acquisto delle quote detenute da Exor N.V. e da Invin S.r.l. e avverrà in accordo con il fondatore e Amministratore Delegato Nicola Bedin che manterrà, attraverso Invin S.r.l., una quota del 20% del capitale, restando alla guida del gruppo.

La struttura dell’operazione riflette la volontà delle parti di costruire una partnership industriale di lungo periodo, fondata su una visione condivisa di sviluppo strategico nel settore healthcare, garantendo al contempo continuità di gestione.

I numeri e la crescita del Gruppo Lifenet

Fondato nel 2018, il Gruppo Lifenet è oggi presente in cinque regioni italiane (Lombardia, Piemonte, Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna) con una piattaforma che comprende sedici centri ambulatoriali e diagnostici, sei ospedali e quattro cliniche oculistiche. Negli ultimi anni il Gruppo ha registrato una crescita significativa, consolidando un modello orientato alla qualità clinica, all’innovazione tecnologica e all’accessibilità dei servizi sanitari. Nel 2026 Lifenet prevede di generare un fatturato di oltre 450 milioni di euro con più di 1.100 posti letto e circa 5.000 collaboratori.

L’operazione si inserisce come una tappa strategica del piano di Reale Group e segna un’evoluzione nel modo di intendere la cura: dalla tradizionale garanzia assicurativa a un nuovo modello, in cui il Gruppo assume un ruolo attivo lungo l’intera filiera dell’assistenza sanitaria.

L’impatto dell’operazione è significativo su più livelli:

Per le persone: può significare un accesso più ampio a servizi sanitari di qualità, con soluzioni diagnostiche innovative e una possibile riduzione dei tempi di attesa.

Per il territorio: comporta nuovi investimenti in strutture e tecnologia e il rafforzamento della rete sanitaria.

Per Reale Group: l’operazione rappresenta un passo importante nella diversificazione degli asset, nello sviluppo di sinergie operative e nella costruzione di un ecosistema integrato dedicato alla salute.

Governance e dichiarazioni dei protagonisti

Con il suo ingresso, Reale Group conferma il proprio impegno a coniugare efficienza gestionale e interesse collettivo, puntando a rafforzare ulteriormente il posizionamento di Lifenet, attraverso investimenti mirati in tecnologie, infrastrutture e capitale umano, con l’obiettivo di produrre un impatto positivo e duraturo sui territori in cui il Gruppo opera, in linea con i principi e i valori distintivi di Mutua e Società Benefit.

Secondo i termini dell’intesa, Nicola Bedin manterrà la carica di Amministratore Delegato del Gruppo Lifenet e l’attuale management team sarà integralmente confermato. A Reale Services saranno riservate la designazione della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la nomina del Presidente, garantendo al contempo continuità gestionale e allineamento strategico.

Luca Filippone, General Manager di Reale Group, ha commentato: «Con questa operazione, Reale Group ridefinisce il concetto di “prendersi cura”, passando dalla protezione assicurativa a una presenza concreta lungo tutta la filiera assistenziale. Il nostro impegno crescente per un ecosistema salute centrato sulla persona, rafforza il nostro posizionamento e incarna pienamente il purpose del Gruppo: Taking care of people for a better world, together.»

Nicola Bedin, fondatore e Amministratore Delegato di Lifenet, ha affermato: «Reale Group è il socio ideale che Lifenet possa avere per una serie di caratteristiche uniche: visione di lungo termine, approccio sostenibile, qualità delle persone coinvolte, propensione all’innovazione e profonda conoscenza delle dinamiche del settore. Sono entusiasta di questa nuova fase di sviluppo, fondata su una solida base di valori condivisi.»

Dettagli finanziari e Advisor dell’operazione

Exor e Invin sono state assistite da J.P. Morgan (M&A Advisory), beLab (Legal DD), BCG (Commercial), EY (Financial and Tax) e JLL (Real Estate). Exor è stata inoltre assistita da Pedersoli Gattai (Legal), Invin da Outis (Strategic Advisor) e GPBL (Legal).

Reale Group è stata assistita da Deloitte Advisory (M&A Advisory), dagli Studi Pavesio e Associati e Bonelli Erede (Legal) e CBRE (Real Estate).

Il perfezionamento dell’operazione è subordinato all’ottenimento delle consuete autorizzazioni regolamentari ed è previsto entro la prima metà del 2026.

Profilo delle Società

Reale Group È un Gruppo internazionale operante in Italia, in Spagna, Cile e Grecia attraverso la Capogruppo – Società Reale Mutua di Assicurazioni, la più grande compagnia assicurativa italiana in forma di mutua e le sue Controllate. Offre soluzioni e tutela ad oltre 5 milioni di clienti in campo assicurativo, bancario, immobiliare e dei servizi; con oltre 4.400 dipendenti tra Italia, Spagna, Cile e Grecia, Reale Group evidenzia una solidità tra le più elevate del mercato, testimoniata da un indice di solvibilità (Solvency II), calcolato secondo il Modello Interno Parziale di Gruppo, pari al 326,6% (YE2024).

Lifenet Healthcare È un gruppo attivo nel settore healthcare, e composto da ospedali privati accreditati (Ospedale di Erba, Piccole Figlie Hospital a Parma, Ospedale Casilino a Roma, Ospedale Regina Apostolorum ad Albano Laziale-Roma, Ospedale Città di Aprilia-Latina), centri chirurgici, poliambulatori diagnostici e cliniche oculistiche e dentali (Centro Medico Spallanzani a Reggio Emilia, Poliambulatorio Chirurgico Modenese a Modena, Eyecare Clinic a Milano, Brescia e Modena, Centro Medico Visconti di Modrone a Milano, CeMeDi e Chiros a Torino, Siena Eye Laser a Siena, Istituto Fanfani a Firenze. Valdisieve Hospital a San Francesco Pelago). Creato nel 2018, Impiega circa 5.000 persone.