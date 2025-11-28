Natale a Como, l’accensione dell’albero e i laboratori del Mercatino: il programma del fine settimana

Fine settimana di creatività e sapori autentici al Mercatino di Natale in piazza Perretta a Como realizzato da Consorzio Como Turistica

Sabato 29 Novembre:

“Laboratorio Piccolo Abete”

Orario: Dalle 15:00 alle 17:00

Dove: Casetta delle Animazioni

I bambini sono invitati a un’esperienza unica che unisce scienza e arte. Potranno sperimentare con i colori per creare un “effetto sorprendente” e decorare il loro piccolo abete. Un pomeriggio di creatività garantito!

Domenica 30 Novembre:

Alla scoperta del magico mondo delle api”

Orario: Ore 15:00

Dove: Casetta dedicata agli Eventi

Un appuntamento per conoscere il prezioso lavoro delle api. L’Apicoltura Costenaro guiderà una speciale degustazione di miele, illustrando le differenze di aroma, retrogusto e i numerosi benefici di questo dolce nettare. Un viaggio sensoriale imperdibile.

Inoltre, nei giorni scorsi sono state rinnovate e completate le scenografie del villaggio di casette in legno che ospitano gli espositori di prodotti artigianali ed enogastronomici. L’artistica proiezione architetturale sulla facciata della ex Banca d’Italia e sugli edifici che circondano la piazza rappresenta un bosco innevato abitato da personaggi natalizi.

Domani dalle 18.00 sono in programma l’inaugurazione dell’Albero di Natale in piazza Duomo che quest’anno è sponsorizzato da Consorzio Como Turistica e l’accensione delle proiezioni sul Broletto, sul Teatro Sociale, in piazza San Fedele, sulla Pinacoteca e su Palazzo Terragni.

Il Mercatino di Natale è realizzato da Consorzio Como Turistica, aggiudicatario dell’Avviso pubblico “per la realizzazione di un mercatino di casette natalizie in occasione del Natale dell’anno 2025 con opzione per il 2026”. – nell’ambito della rassegna di eventi “Como che incanto – Natale a Como” promossa dal Comune di Como.

Orari fino al 6 gennaio:

Domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì: dalle ore 9.30 alle ore 20.30.

Venerdì e sabato: dalle ore 9.30 alle ore 21.30.

Apertura e chiusure straordinarie:

24 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 20.00

25 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 20.00

26 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 21.30

31 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 20.00

1° gennaio dalle ore 14.30 alle ore 20.00

Gli orari potrebbero subire variazioni.