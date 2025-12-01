Nella città lombarda dove tutto è nato apre un nuovo supermercato: prezzi bloccati (e brand goloso)

Unes rafforza la sua presenza nel capoluogo lombardo con l’apertura del suo nuovo punto vendita in Via Friuli 63, Milano, confermando il forte legame con la città d’origine (1967). Questa strategica inaugurazione potenzia il ruolo dell’insegna come “vicino di spesa” di fiducia, un riferimento che combina qualità, convenienza e un eccellente servizio di prossimità nel cuore di Milano.

Esperienza d’acquisto funzionale e reparti freschi di qualità

Il nuovo supermercato Unes di Via Friuli è stato progettato per garantire un’esperienza d’acquisto completa e intuitiva, con una chiara enfasi sui reparti freschi.

Banco Servito: Gastronomia, panetteria e pescheria offrono prodotti di alta qualità con servizio personalizzato, presidiando l’offerta più ricercata dai consumatori.

Assortimento vantaggioso: l’offerta a scaffale bilancia perfettamente i prodotti a marchio U! (ideali per la spesa quotidiana e la convenienza) e le specialità premium il Viaggiator Goloso , un distintivo punto di forza del brand.

Promozioni e convenienza stabile: sono attive le promozioni continuative, inclusi i prodotti a prezzo bloccato del marchio U!, parte della strategia di convenienza stabile di Unes.

Servizi innovativi: dal Caffè Unes alla consegna a domicilio

Per rendere la spesa più semplice e veloce, il punto vendita Unes Via Friuli integra diversi servizi all’avanguardia:

Caffè Unes: Un elemento distintivo dell’apertura è il nuovo spazio Caffè Unes , ideale per colazioni, pranzi veloci, snack e aperitivi. Questo concept rafforza il ruolo di Unes come luogo di socialità e presidio quotidiano in questa vivace zona di Milano.

Servizi Aggiuntivi: sno disponibili casse self-service, il servizio di consegna a domicilio e la possibilità di pagare con buoni pasto.

Il supermercato in Via Friuli 63 è aperto al pubblico tutti i giorni, con orario continuato dalle 07:30 alle 20:30.

Piano di sviluppo e restyling Unes: focus sul “Vicino di Spesa”

L’apertura in Via Friuli si inserisce in un più ampio percorso di evoluzione della rete Unes. Nei prossimi mesi, l’azienda proseguirà con diversi interventi di restyling, in linea con la filosofia del “vicino di spesa“.

Tra novembre e dicembre, sono previsti i rinnovamenti dei punti vendita di Via Donizetti a Torino, Nichelino e Cascina Fossata. L’obiettivo è rendere gli spazi sempre più moderni, funzionali e coerenti con le esigenze del consumatore.