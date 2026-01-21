Neve a Como e provincia: possibili fiocchi bianchi in Lombardia venerdì 23 gennaio, le previsioni meteo

È in arrivo un cambiamento della circolazione atmosferica sulla Lombardia. Secondo gli ultimi aggiornamenti, la neve a Como e provincia potrebbe rifare la sua comparsa già dalla serata di venerdì 23 gennaio, interessando in particolare le quote collinari dai 200-300 metri.

Il bollettino di Arpa Lombardia: gelate e alta pressione

A confermare l’imminente variazione del quadro meteorologico è il bollettino ufficiale di Arpa Lombardia emesso oggi, mercoledì 21 gennaio, che descrive così la situazione attuale: “Sul Nord Italia permangono condizioni di tempo stabile e asciutto per la presenza di un campo di alta pressione tra l’Europa Centrale e i Balcani. Le temperature si presentano lievemente inferiori alle medie del periodo, specie nei valori minimi, con estese gelate la notte e al primo mattino”.

Quando arriva il peggioramento?

Le giornate di mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio vedranno una situazione quasi invariata, con nubi alte in aumento e nebbie persistenti in pianura. La vera svolta avverrà a fine settimana:

Venerdì 23 gennaio: L’approfondimento di un vasto ciclone extra-tropicale sull’Atlantico favorirà l’afflusso di correnti umide e instabili.

Neve sul Lago di Como: È attesa una “spolverata” a quote di collina proprio in questa fase di transizione.

Previsioni per il weekend: pioggia in pianura e neve sui monti

Il transito di due perturbazioni principali segnerà il meteo fino a domenica 25 gennaio. Arpa Lombardia specifica che sono attese:

Deboli piogge sui settori di pianura. Nevicate a quote collinari su Appennino, Alpi e Prealpi. Temperature: Minime in lieve aumento, massime in calo.

La nuova settimana dovrebbe aprirsi con un parziale miglioramento, anche se resta probabile un nuovo passaggio perturbato nei giorni successivi.

Le città della Lombardia dove potrebbe nevicare tra il 23 e il 24 gennaio

Detto della provincia di Como, tra venerdì 23 e sabato 24 le nevicate potrebbero interessare il Piemonte (da Torino a Biella e da Vercelli a Novara), e, venendo alla Lombardia, i fiocchi potrebbero arrivare nelle zone di Varese, Bergamo, Pavia e Milano, anche se per il capoluogo regionale ci si attende che si alternino a pioggia mista