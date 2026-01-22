Neve in Lombardia, conferme dalle previsioni meteo: a che altezza cadrà su Como e provincia

Arrivano conferme sul possibile ritorno della neve in Lombardia e su Como e provincia. Le previsione meteo della Protezione Civile regionale per la giornata di domani 23 gennaio prevede in Lombardia una nuova breve fase instabile che, a causa della presenza di aria fredda in quota, porterà a diffuse precipitazioni deboli o molto deboli ma prevalentemente nevose sui rilievi.

Le prime nevicate interesseranno i rilievi settentrionali e l’Appennino ma, a causa dello zero termico che si mantiene fino al mattino attorno ai 1000 metri, si prevede una quota neve attorno agli 800-900 metri anche se non esclusi fenomeni di omotermia nei fondovalle e quindi nevicate deboli anche a quota inferiore fino a 400-500 metri.

Dal pomeriggio ci sarà un deciso impulso perturbato che coinvolgerà l’intera regione anche se le maggiori cumulate saranno sulla parte occidentale della regione; la quota neve si porterà sui 300-500 metri sui settori centrali e occidentali mentre su quelli orientali si porterà fino a 800-900 metri. Nei settori occidentali, in particolare su Valchiavenna, Prealpi varesine, Prealpi comasche-lecchesi e Prealpi bergamasche, per quote inferiori a 600 m, si prevedono possibili massimi locali fino a 5-7 cm. Per quote fino a 1200 metri saranno possibili massimi locali fino a 15-20 cm sulle medesime Zone.

A quote inferiori a 300 metri e sulla Pianura Occidentale saranno possibili fasi di neve debole o neve mista a pioggia, specie durante le ore serali, ma con bassa probabilità di accumuli significativi al suolo.