Lago di Como: la vertiginosa camminata dentro un canyon mozzafiato e poi la visita alla perversa e misteriosa Casa del Diavolo. I prezzi 2025

Nel cuore della Lombardia, incastonato tra le pittoresche sponde del Lago di Como e le maestose vette delle Prealpi, si cela un luogo di straordinaria bellezza e fascino inquietante: l’Orrido di Bellano. Questa gola naturale, formatasi in quindici milioni di anni grazie all’incessante azione erosiva del torrente Pioverna e del ghiacciaio dell’Adda, offre oggi ai visitatori uno spettacolo mozzafiato di cascate fragorose, anfratti oscuri e una vegetazione rigogliosa che si aggrappa alle pareti rocciose a strapiombo.

Percorrere le passerelle sospese sull’acqua cristallina, che da recenti interventi sono state estese fino alla cascata più a monte, è un’esperienza sensoriale intensa. Il fragore assordante delle acque che si infrangono sulle rocce, i giochi di luce che danzano sulle pareti umide e l’aria frizzante satura di umidità creano un’atmosfera selvaggia e primordiale, capace di incantare e intimorire al tempo stesso.

Ma l’Orrido di Bellano non è solo un monumento naturale di rara bellezza. Al suo interno si erge una costruzione enigmatica, avvolta da un alone di mistero e leggende che ne hanno alimentato la sinistra reputazione: la Casa del Diavolo (in dialetto locale “Ca’ del Diavol”).

La Casa del Diavolo: Tra Storia e Oscure Narrazioni

Arroccata su uno sperone roccioso a picco sul torrente, questa singolare torretta a pianta pentagonale, presente nelle descrizioni dell’Orrido fin dai primi anni del Seicento, ha da sempre stimolato la fantasia popolare. Le sue origini rimangono incerte, ma sono le storie e le credenze tramandate di generazione in generazione ad averle conferito il suo inquietante nome.

Secondo la tradizione, la Casa del Diavolo sarebbe stata teatro di riti satanici, festini orgiastici e incontri diabolici. Gli affreschi un tempo visibili nella parte più alta della torre, raffiguranti figure demoniache e mitologiche, non hanno fatto altro che alimentare queste oscure narrazioni. L’eco del fragore delle cascate, amplificato nella gola, veniva interpretato come i lamenti delle anime dannate, contribuendo a creare un’aura di terrore attorno alla costruzione.

Tuttavia, una lettura più razionale suggerisce un’origine meno esoterica per la Casa del Diavolo. Durante la dominazione austriaca, si narra che la torre fungesse da accesso segreto a una rete di gallerie sotterranee che si diramavano sotto il centro storico di Bellano. Queste vie nascoste permettevano agli abitanti di sfuggire alle ronde notturne durante il coprifuoco, offrendo un rifugio sicuro in tempi di conflitto.

La Casa del Diavolo oggi: un viaggio interattivo nella storia

Recentemente sottoposta a un accurato restauro, la Casa del Diavolo ha oggi assunto una nuova veste, trasformandosi in un innovativo spazio museale multimediale. Il percorso espositivo si snoda su tre livelli, accompagnando il visitatore in un viaggio affascinante attraverso la storia e le origini del territorio bellanese.

Si parte dalla formazione geologica dell’Orrido e del Lago di Como, per poi esplorare lo sfruttamento delle acque del torrente Pioverna nel corso dei secoli e giungere infine alla scoperta turistica di questo straordinario sito naturale. Moderne postazioni di realtà virtuale offrono un’esperienza immersiva unica, catapultando il visitatore in un emozionante viaggio a ritroso lungo il corso del Pioverna, dalla gola fino alle vette della Grigna.

La visita alla Casa del Diavolo inizia con una suggestiva scala a sbalzo sulla gola, regalando inediti scorci sul primo tratto dell’Orrido e conducendo i visitatori al livello inferiore della torre. Il percorso si sviluppa poi verso l’alto, in un crescendo di emozioni grazie all’allestimento tecnologico che permette una comprensione a 360 gradi delle tematiche affrontate.

Informazioni Utili per la Visita (Aggiornamento 2025)

L’Orrido di Bellano è aperto al pubblico e facilmente accessibile grazie a un sistema di passerelle sicure e ben mantenute.

Tariffe (2025, indicative): Orrido: Intero € 7,00 San Nicolao + Orrido: Intero € 9,00 San Nicolao + Orrido + Ca’ del Diavol: Consultare il sito ufficiale per tariffe aggiornate.

Orari: Consultare il sito ufficiale “Discovering Bellano” per gli orari di apertura aggiornati, che variano a seconda della stagione. L’ultimo ingresso è consentito 20 minuti prima dell’orario di chiusura.

Consultare il sito ufficiale “Discovering Bellano” per gli orari di apertura aggiornati, che variano a seconda della stagione. L’ultimo ingresso è consentito 20 minuti prima dell’orario di chiusura. Accessibilità: Il percorso all’interno dell’Orrido è generalmente semplice e adatto a tutti, ma presenta scale e passaggi stretti, rendendo l’accesso non consentito a passeggini e carrozzine. L’accesso ai cani di qualsiasi taglia è consentito solo per l’Orrido.

Il percorso all’interno dell’Orrido è generalmente semplice e adatto a tutti, ma presenta scale e passaggi stretti, rendendo l’accesso non consentito a passeggini e carrozzine. L’accesso ai cani di qualsiasi taglia è consentito solo per l’Orrido. Gruppi e Visite Guidate: Per gruppi superiori a 15 persone, scolaresche e visite guidate è richiesta la prenotazione. È possibile prenotare visite guidate che includono sia l’Orrido che la Casa del Diavolo.

Un’Esperienza Indimenticabile

L’Orrido di Bellano e la sua misteriosa Casa del Diavolo rappresentano una meta affascinante per chiunque desideri immergersi in un contesto naturale di rara bellezza, arricchito da una storia millenaria e da leggende che continuano a vivere nell’immaginario collettivo. La combinazione tra la potenza selvaggia della natura e il fascino enigmatico della costruzione rendono la visita un’esperienza indimenticabile, un viaggio tra la forza primordiale dell’acqua e i segreti sussurrati dal vento tra le antiche mura. Un luogo dove la realtà si mescola alla leggenda, lasciando nel visitatore un’eco di meraviglia e un brivido di mistero.