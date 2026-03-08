Pagelle Como: Da Cunha e il gol da cineteca meritano 8, ai guantoni di Butez va un bel 7

Il Como ha trionfato anche in Sardegna contro il Cagliari e ha continuato il suo trend più che positivo lontano dal Sinigaglia. I tre punti ottenuti all’Unipol Domus sono arrivati grazie alla perla di Da Cunha che ha risolto una gara complicatissima.
Ecco le pagelle del Como.
- Butez 7: non riesce ad evitare il gol sul colpo di testa ravvicinato di Esposito, ma blinda la porta nel finale con un miracolo su Adopo e tante grandi uscite nell’affollata area di rigore comasca. La vittoria del Como passa anche dai suoi guantoni.
- Van Der Brempt 6.5: sgasa spesso e volentieri sulla destra creando superiorità numerica da quel lato. Da una sua sortita offensiva nasce anche il gol di Da Cunha che scarica in porta un suo tocco arretrato.
- Ramon 6: nel primo tempo argina Folorunsho mandandolo almeno tre o quattro volte in fuorigioco. Nella ripresa il Cagliari alza il ritmo e la presenza offensiva e lui commette qualche sbavatura in più e viene anche ammonito. Sicuramente sufficiente.
- Kempf 6: dopo una prima frazione tranquilla, sbaglia nell’occasione del gol di Esposito restando un po’ troppo passivo. Nel finale però si riscatta togliendo a Kilicsoy la palla del pareggio e risolvendo un paio di mischie pericolose nella sua area.
- Alberto Moreno 6.5: ha il compito di contenere lo strapotere fisico e atletico di Palestra. Nonostante la differenza di centimetri e di passo, lo spagnolo lo soffre relativamente riuscendo anche a farsi vedere in avanti dove può mostrare la sua tecnica.
- Perrone 6: la sua partita dura poco più di trenta minuti a causa di una botta alla coscia. Fino a quando resta in campo orchestra con pulizia la manovra del Como.
- Da Cunha 8: da vero capitano si prende la squadra sulle spalle in un pomeriggio tostissimo. Prima entra nell’azione del gol di Baturina grazie ad una percussione centrale che favorisce il destro in porta del croato e poi si inventa un gol straordinario con il collo esterno mancino che decide la gara. Punto fermo.
- Baturina 7: si rivede titolare dopo il problema alla caviglia e lascia subito il segno battendo Caprile con un destro sporco ma assolutamente efficace. Dopo l’infortunio di Perrone, inoltre, si sposta in mediana di fianco a Da Cunha dimostrando di poter far bene anche in quel ruolo.
- Jesus Rodriguez 6: è meno brillante nell’uno contro uno rispetto al solito e i compagni lo cavalcano di meno. Gioca una gara di sacrificio correndo tanto sulla sinistra e rimanendo vivo e lucido per tutti i 90 minuti.
- Nico Paz 6: Liteta, Sulemana ed Adopo si alternano in marcatura nel tentativo di limitarlo. Lui si sposta da destra al centro per provare a depistarli ma non sempre ce la fa. E’ comunque nel vivo del gioco e si fa trovare spesso tra le linee dove prova ad inventare qualcosa.
- Douvikas 6: fa fatica fisicamente contro i tre difensori strutturati del Cagliari. Per questo decide di attaccare con costanza la profondità offrendo sempre una soluzione ai suoi compagni sul lungo. Gli manca però il guizzo giusto per provare a spaventare Caprile.
- Vojvoda 6: Fabregas sceglie di mettere in campo lui quando Perrone si fa male. Ricopre il suo solito ruolo sulla destra facendo bene le due fasi e combinando con qualità con Van Der Brempt.
- Morata 6: approccia bene la gara dando una mano al Como nel momento più delicato della partita. Si rende minaccioso nell’area rossoblù con un tentativo acrobatico e lavora da attaccante esperto quando i suoi ripassano in vantaggio. Prova incoraggiante.
- Alex Valle S.V.
- Diego Carlos S.V.
- Sergi Roberto S.V.
- Fabregas 7: il suo Como non brilla particolarmente, ma porta a casa lo stesso i tre punti. La rincorsa alla Champions League passa anche da queste partite non eccezionali, ma vincenti in cui prima i lariani lasciavano punti per strada.