“Percorsi notarili nel ‘giuridico pos-moderno’”, notai di Como e Lecco insieme con l’Insubria: un convegno aperto a tutti

Si svolgerà a Como venerdì 31 maggio, nella Sala conferenze della Biblioteca “P. Borsellino”, la prima edizione del convegno “Percorsi notarili nel ‘giuridico pos-moderno’”, organizzato dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco e patrocinato dal Consiglio Nazionale del Notariato, dall’Università degli Studi dell’Insubria e dal Comune di Como.

Con l’insediamento della nuova presidenza di Camilla Pelizzatti si apre anche la collaborazione con l’Università degli studi dell’Insubria.

Sarà dedicata proprio ai giovani l’apertura del convegno, in cui verranno trattati i temi del ruolo delle università nella preparazione al mondo del lavoro, del calo vocazionale nell’accesso alle professioni di pari passo con la nota diminuzione degli iscritti alla facoltà di giurisprudenza.

Interverranno a tal proposito le docenti della Sede di Como dell’Università degli Studi dell’Insubria Francesca Gisella Zoe Ruggieri, Direttore del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture, Barbara Pozzo, Professore ordinario di Diritto, Marta Silvia Cenini, Professore associato di Diritto Privato e di Diritto Civile, la consigliera nazionale del Notariato con delega alla scuola della legalità Alessandra Mascellaro, che illustrerà il nuovo progetto formativo a disposizione di docenti e studenti che introduce alle tematiche notarili, e il consigliere nazionale Diego Barone, che presenterà il nuovo progetto della Scuola Nazionale del Notariato, scuola di alta formazione post laurea alla professione di notaio.

L’evento vedrà la partecipazione di illustri relatori, componenti dell’Ufficio Studi e delle Commissioni civilistica e pubblicistica del Consiglio Nazionale del Notariato.

Il convegno intende offrire una panoramica completa e puntuale su alcune delle principali tematiche legate all’evoluzione del diritto e alle nuove chiavi interpretative.

“Venerdì 31 maggio la città di Como avrà l’onore di essere sede di un incontro di studi a cui hanno aderito, con grande entusiasmo e disponibilità, alcune delle menti più brillanti e capaci del mondo notarile – sottolinea Camilla Pelizzatti -. Il titolo scelto, “Percorsi notarili nel ‘giuridico pos-moderno’”, fa riferimento al tempo che viviamo, alla società di oggi in continuo, rapido e imprevedibile cambiamento, dove i modelli di ieri spesso non funzionano più e il ruolo del giurista, in particolare del notaio, necessita di una ridefinizione costante. In questo tempo “pos-moderno”, il notaio è chiamato ad integrarsi in un sistema complesso che richiede un dialogo attento con le altre categorie professionali in ambito giuridico, con l’università, con la giurisprudenza, dialogo che è alla base dell’organizzazione di questa prima edizione del convegno”.

Le iscrizioni al convegno “Percorsi notarili nel ‘giuridico pos-moderno’”, che si terrà venerdì 31 maggio a partire dalle 9 nella Sala conferenza della Biblioteca P. Borsellino a Como, sono aperte fino al 30 maggio 2024 e disponibili al seguente link:

https://live.notaicomolecco.it/registrazione/