Polizia locale e transenne sul lungolago di Como: il lago esce dai tombini, chiusa una corsia

Ci risiamo: qualche pioggia, Lago di Como alto ma nemmeno troppo (105 centimetri sopra lo zero idrometrico, con soglia di esondazione ancora decisamente lontana) e il lungolago cittadino si dimezza a causa di una corsia semi-allagata.

Ennesima mattinata di disagi, insomma, per automobilisti e pedoni nella zona di piazza Cavour a causa dell’ormai famigerato problema del sistema di collettamento delle acque che non regge.

Il problema a monte è sempre lo stesso: il mancato collegato alla rete elettrica delle pompe installate sotto la nuova passeggiata, sistema che dovrebbe azzerare completamente questi allagamenti flash con le ripercussioni sulla viabilità connesse.

Ma quando verrà completata l’attivazione delle pompe? Stando alle garanzie date recentemente da Regione Lombardia, il sistema è già in fase di collaudo ed entro la fine di giugno le operazioni dovrebbero essere concluse. A quel punto, insomma, i rigurgiti di acqua dai tombini e le grandi pozze sulle corsie dovrebbero diventare un ricordo.

Nel frattempo, però, a Como si prospettano altre ore con il lungolago dimezzato con le transenne in posa. Per il momento, sulla strada sono presenti gli agenti della Polizia Locale che gestiscono il traffico. La situazione, però, nelle prossime ore difficilmente migliorerà visto che l’afflusso nel lago, nel momento in cui scriviamo, è di 596 metri cubi al secondo, mentre il deflusso è ben più basso, a 324.