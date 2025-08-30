Whatsapp Facebook-f Instagram

Attualità

Prima sconfitta del Como, Fabregas: “Usciamo a testa alta. Morata? Gli ho preferito Douvikas”

  • 21:25

Il Como è incappato nella prima sconfitta stagionale al Dall’Ara di Bologna. Orsolini ha deciso l’incontro con un grande mancino dal limite dell’area, riportando i lariani con i piedi per terra, dopo la super vittoria contro la Lazio.

Ecco il commento di Fabregas ai microfoni di Dazn:

  • Su cosa impara il Como dalla partita di oggi:

” Da questa partita traiamo il fatto di essere una buona squadra. Quest’anno andiamo via da questo campo a testa alta, cosa che non abbiamo fatto la scorsa stagione. Anche oggi ho visto cose molto positive contro una squadra che ha fatto faticare anche corazzate come il Dortmund e il Liverpool.”

  • Sulla gara:

“E’ stata una partita tosta, in cui abbiamo fatto fatica a giocare a causa del pressing del Bologna. Nel complesso abbiamo commesso un errore e loro ci hanno punito. Nel finale abbiamo costruito tanto, ma non siamo riusciti a fare gol.”

  • Sugli infortunati:

“Pensiamo di recuperare al 100% Addai e Kuhn dopo la sosta. L’infortunio di Van Der Brempt, invece, è stato molto sfortunato. Cercheremo di averlo a disposizione il prima possibile.”

  • Su Morata:

“Sta bene. Oggi poteva giocare dall’inizio anche se gli ho preferito Douvikas.”

