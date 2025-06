Ricerca, innovazione, radici e futuro: Made in Italy Innovation Forum, sul Lago di Como l’orgoglio italiano

Il Made in Italy Innovation Forum, che si aprirà il prossimo 23 giugno a Villa Erba a Cernobbio, riunirà la più grande comunità di ricerca e innovazione del manifatturiero italiano, aziende, associazioni di categoria e istituzioni, per confrontarsi sulle ultime novità nella sostenibilità e nella digitalizzazione per le aziende del Made in Italy.

L’evento è promosso dal Partenariato Esteso MICS-Made in Italy Circolare e Sostenibile, che coinvolge Università, Centri di Ricerca e Imprese ed è finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca grazie ai fondi messi a disposizione dall’Unione Europea nell’ambito del programma NextGenerationEU. MICS è un “hub” dell’innovazione che mette in comunicazione impresa e ricerca, pubblico e privato. MICS ha attivato fino ad oggi circa 146 progetti che spaziano dalle plastiche commestibili per il confezionamento della frutta, alla fabbrica italiana nello spazio; dal recupero gli scarti degli ulivi colpiti dalla Xylella per la produzione di biomateriali avanzati impiegati per la produzione di prodotti hardware, alle etichette 4D e storytelling digitale per combattere la contraffazione nella moda.

Il programma delle tre giornate – 23,24 e 25 giugno – si articolerà in interventi istituzionali, keynote speech, tavole rotonde e sessioni verticali dedicate ai settori strategici dell’economia nazionale: abbigliamento, arredamento, alimentare e automazione. Per ogni ambito verranno affrontate le sfide emergenti e le prospettive di sviluppo, con un’attenzione particolare all’innovazione, alla sostenibilità e alla competitività globale.

Molte le figure istituzionali invitate a partecipare: Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), Valentino Valentini (Viceministro Ministero delle Imprese e del Made in Italy), Matteo Zoppas (Presidente Agenzia ICE), Enrico Giovannini (Direttore scientifico ASviS).

Marco Taisch, Presidente MICS: «La miglior risposta alle nuove tendenze protezionistiche è investire nella competitività delle imprese e del Made in Italy, attraverso la riduzione alla fonte dei costi di produzione e l’ulteriore crescita della qualità dei prodotti che consentirebbe anche di avere un più facile accesso a nuovi mercati. I punti fermi da cui partire sono: creare ecosistemi industriali integrati così da moltiplicare le potenzialità dei singoli; incentivare lo sviluppo delle competenze digitali e la formazione continua degli operatori, con particolare attenzione a settori come l’intelligenza artificiale, la robotica, la manifattura avanzata e le energie rinnovabili; prestare attenzione alla raccolta e all’elaborazione dei dati di fabbrica, da intendersi come strumento per migliorare l’efficienza produttiva e come pilastro strategico su cui edificare le scelte aziendali e le stesse politiche industriali dei governi. In una fase dell’economia che si annuncia volatile, sarà la solidità dell’industria a segnare una linea di demarcazione tra la crescita e la recessione. Da questo punto di vista, l’esperienza del Partenariato Esteso MICS-Made in Italy Circolare e Sostenibile, che ho l’onore di rappresentare, è un unicum che merita di essere studiata e replicata. Attraverso i quasi 150 progetti attivati in tutta Italia stiamo lavorando al futuro: a quello prossimo e a quello che riguarderà le prossime generazioni.»

Il Forum esplorerà le nuove tendenze nel design e nei materiali, l’importanza del Made in Italy e la valorizzazione dell’artigianato di fronte alla concorrenza globale e un modello integrato per la twin transition del settore tessile. Verranno inoltre analizzate le nuove frontiere dei i materiali e delle soluzioni per spazi abitativi sempre più funzionali e sostenibili e il ruolo centrale dell’agricoltura sostenibile di fronte al cambiamento climatico; l’Industria 4.0 e 5.0, con un focus sull’intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie verdi, insieme alle loro implicazioni etiche e sociali. Verrà infine delineato il nuovo ecosistema manifatturiero, con particolare attenzione anche alle applicazioni spaziali.

Qui il link al programma disponibile sul sito dedicato all’evento: https://www.madeinitalyforum.it/