Amarsi un (bel) po’ a San Valentino: il primo bacio record a 161 metri di Alessia e Salvatore

È di Alessia e Salvatore, giovane coppia di Milano, il primo bacio ad altissima quota in occasione di San Valentino. Dopo di loro Tatiana e Nicola, provenienti da Villasanta (Monza Brianza) e a seguire moltissimi altri innamorati. Per la festa di San Valentino il Belvedere del 39esimo piano di Palazzo Lombardia ha fatto registrare il ‘sold out’. Dalle ore 18 fino alle 22, la sede della Regione Lombardia ha aperto le porte agli innamorati offrendo un tramonto mozzafiato e una scenografia di palloncini a forma di cuore in tutte le tinte del rosso. Circa 3.000 le persone che si sono registrate per accedere al Belvedere Silvio Berlusconi.

LE IMMAGINI