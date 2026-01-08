Treni in Lombardia, attenzione ai due scioperi in arrivo: date, orari e corse garantite

Il servizio ferroviario in Lombardia si appresta a vivere giornate di mobilitazione. Nei prossimi giorni sono infatti previste due distinte agitazioni sindacali che potrebbero causare variazioni e cancellazioni alla circolazione dei treni regionali e suburbani.

Primo sciopero nazionale il 9 e 10 gennaio

La prima interruzione scatterà dalle ore 21:00 di venerdì 9 gennaio e si concluderà alle ore 21:00 di sabato 10 gennaio. Si tratta di uno sciopero nazionale indetto dalle sigle sindacali CUB Trasporti e SGB. La mobilitazione è stata proclamata in seguito al tragico evento dello scorso 5 gennaio quando un capotreno, Alessandro Ambrosio, è stato ucciso nei pressi della stazione di Bologna.

Seconda mobilitazione lunedì 12 gennaio

Passato il fine settimana, le criticità proseguiranno per l’intera giornata di lunedì 12 gennaio. In questa occasione, il sindacato ORSA ha proclamato uno sciopero che avrà ripercussioni sulla circolazione dalle ore 03:00 di lunedì 12 fino alle ore 02:00 di martedì 13 gennaio.

Fasce di garanzia e servizi confermati

Nonostante le agitazioni, in entrambe le giornate saranno attive le consuete fasce orarie di garanzia per tutelare i pendolari. I treni viaggeranno regolarmente negli orari compresi tra le 06:00 e le 09:00 e tra le 18:00 e le 21:00.

Per conoscere nel dettaglio quali corse verranno effettuate, è possibile consultare gli elenchi dei servizi garantiti disponibili sul sito ufficiale trenord.it e sull’App Trenord.

Collegamenti con l’aeroporto di Malpensa

Per quanto riguarda il servizio aeroportuale, in caso di mancata effettuazione delle corse ordinarie, Trenord ha previsto l’attivazione di autobus sostitutivi. I bus opereranno senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna (con partenza da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto.

Stabio e Malpensa Aeroporto.

Informazioni sulla circolazione e aggiornamenti

Per restare costantemente informati sull’andamento del traffico ferroviario, i passeggeri possono fare riferimento al sito web di Trenord o utilizzare l’App proprietaria per ricevere aggiornamenti in “real-time”. Si raccomanda inoltre di prestare massima attenzione alle informazioni diffuse attraverso gli annunci sonori nelle stazioni e ai monitor di banchina.